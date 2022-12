Dopo quasi 25 anni ha detto basta e si è licenziata dalla tv: oggi fa tutt’altro, com’è cambiata la sua vita

Dopo quasi 25 anni ha deciso di dire basta e di licenziarsi dalla tv: oggi la sua vita è completamente cambiata, ecco cosa fa.

La vita è proprio questo: un continuo susseguirsi di emozioni, dolori, gioie e, perché no, anche decisioni inaspettate. È questo quello che è successo ad un amato volto tv, che non ha potuto fare a meno di raccontare nel corso di una intervista a Fanpage. Era esattamente il 2017 quando, dopo quasi 25 anni in tv, la conduttrice ha scelto di dire basta al suo ‘vecchio’ lavoro, si è licenziata dalla tv ed ha iniziato una nuova professione, completamente distante da quello per cui ha dedicato tantissimo tempo.

“Ho detto basta e mi sono licenziata”: è con queste parole che la conduttrice e giornalista ha raccontato il suo cambio di vita. E, soprattutto, cosa l’ha spinta a prendere questa decisione. “Che te ne fai dei soldi se non hai tempo per spenderli e sei sempre stressata”, ha spiegato a Fanpage. Facendo, quindi, chiaramente intendere quanto la sua vita di prima le facesse guadagnare tantissimo, ma non le permetteva di dedicarsi a qualcosa di suo.

A distanza di quasi 25 anni dall’inizio del suo lavoro che le garantito un successo impressionante, il volto tv ha scelto di chiudere definitivamente un capitolo della sua vita. E di iniziarne un altro, che ad oggi le sta togliendo grosse soddisfazioni.

Ha detto basta e si licenziata dalla tv dopo ben 23 anni: “Non volevo essere più schiava del lavoro”

Prendere una decisione del genere, da come si può chiaramente comprendere, non è stata affatto una cosa da niente. A Fanpage, infatti, la conduttrice ha raccontato di non avere avuto l’appoggio di nessuno e di aver avuto parecchio insonni, ma quello che per lei contava di più era riappropriarsi di se stessa e della sua vita. E così ha deciso di dire basta al suo lavoro di sempre, ha preso coraggio e si è licenziata dalla tv. “In tanti mi hanno detto che ero pazza, mio padre si è arrabbiato tantissimo”, ha spiegato. Sottolineando, inoltre, quanto per lei fosse necessario chiudere questa parentesi perché stanca di sentirsi schiava del lavoro ed avere poco tempo a disposizione per sé.

Siamo certi che in tantissimi se la ricorderanno. Parliamo di Federica Balestrieri, volto della Formula 1, della trasmissione Pole Position e del TG1. “Ho avuto l’opportunità di fare il lavoro che sognavo di fare, la giornalista sportiva”, ha spiegato. Nonostante, però, sembrava che avesse tutto, dopo tanti anni si è resa conto che non era affatto così. Ed ha scelto di dare una svolta alla sua vita.

Cosa fa oggi?

Dopo essersi licenziata dalla tv, Federica Balestrieri ha raccontato di essersi dedicata per diversi anni alla sua Onlus. La vera e propria svolta, però, è arrivata dopo un suo viaggio in India. È proprio qui, infatti, che ha comprato i primi tessuti. Ed ha iniziato a creare i primi capi d’abbigliamento. Da quel momento, la sua vita è cambiata. Ha fondato, infatti, un e-commerce che ha letteralmente spopolato nel periodo del Covid. Ed ancora oggi fa impazzire tutte le sue clienti con le sue creazioni.

Un cambio di vita decisamente notevole, da come si può chiaramente comprendere, ma che è stato decisamente una manna dal cielo per lei.