Durante il periodo festivo molti di noi la cucineranno: se è avanzata la frittura ecco come riscaldarla e renderla di nuovo saporita

Durante le feste non ci faremo mancare pietanze squisite di ogni tipo. In questo periodo in molte città è tradizione, tra le varie stuzzicherie, portare a tavola anche la frittura. Che si tratti di verdure, pesce, contorni di ogni tipo, antipasti. Ovviamente, non sempre riusciamo a consumare tutto a causa della grande quantità di piatti nel menu. Frittura avanzata, come riscaldarla e renderla di nuovo saporita e croccante: prova questo trucchetto.

Proprio perché questo tipo di cottura è molto semplice e veloce, squisito, è sempre uno dei nostri preferiti. Eppure, ci porta a dover affrontare un problema non da poco che può metterci in imbarazzo con gli ospiti. Di che si tratta? Del cattivo odore che resta impregnato in casa! Per questo vi abbiamo suggerito un metodo per evitare che la puzza si diffonda e per eliminarla.

Oggi parleremo, invece, di come far tornare la frittura saporita e croccante in poche mosse. Se ti è avanzata puoi fare così.

Frittura avanzata, così la fai tornare perfetta: puoi riscaldarla con questo trucco

Sono molti gli alimenti che avanzano nei giorni di festa, che non riusciamo a consumare perché ci sentiamo pieni e appesantiti. Ovviamente non possiamo pensare di buttarli via, ma dobbiamo trovare il modo di riciclarli o comunque servirli a tavola i giorni successivi.

Con la frittura, però, diventa complicato, poiché tende a indurire o diventare “gommosa” e perdere quella consistenza croccante che la rende amatissima. Per questo abbiamo pensato di suggerirvi un trucchetto semplicissimo. Riscaldiamola così!

Ebbene, state tranquilli, non si tratta di niente di complicato o faticoso, anzi. Il vostro compito sarà semplicemente accendere il forno e lasciarlo riscaldare per bene. Noi vi consigliamo di impostarlo almeno a 200 gradi. Nel frattempo andate a riversare la frittura in un recipiente foderato con la carta da forno e unite un goccio di olio, di oliva o di semi, come preferite.

Mescolate bene la frittura in modo da inumidirla tutta. Quando il forno è ormai bello bollente spegnetelo e inserite il recipiente. Lasciate riscaldare il fritto per almeno una decina di minuti, poi scuotete un po’ il recipiente e attendete qualche altro istante. A questo punto gli ingredienti dovrebbero essere ben caldi, ma soprattutto super saporiti. Certo, non possiamo sperare di ottenere un piatto perfetto come appena fritto, ma in questo modo non dovremo accontentarci di qualcosa di gommoso e scialbo. Potete anche aggiungere un pizzico di sale, se occorre.

Alcuni suggeriscono di friggere nuovamente, vale a dire di scaldare per bene l’olio in padella e calare per pochi istanti i vostri alimenti. Entrambi sono metodi validi, ovviamente.