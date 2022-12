Federica Sciarelli figlio: “Anche se ha 21 anni…”, cosa ha ammesso

Schiva e riservata, Federica Sciarelli ha rivelato al settimanale Intimità alcuni aspetti del rapporto con suo figlio Giovanni Maria.

Da diversi anni il suo volto è legato indissolubilmente al programma di Rai Tre Chi l’ha visto?, che tratta gli intricati casi di cronaca che, purtroppo, si verificano in Italia e non solo. Federica Sciarelli è al timone della famosa trasmissione da ben 18 anni e, grazie alla grande professionalità che la contraddistingue, è riuscita a diventare un vero pilastro della Rai.

Nata a Roma il 9 ottobre 1958, ha in realtà origini napoletane da parte di entrambi i genitori. Il suo debutto nel giornalismo avvenne dopo aver vinto una borsa di studio a soli 20 anni e con serietà e passione ha intrapreso quella che poi si sarebbe rivelata la sua strada. Approdò su Rai Tre nel 1987 lavorando al Tg del canale, prima come inviata e poi nella redazione interna.

A consacrarla definitivamente è stato però Chi l’ha visto? dove da quasi un ventennio si occupa di agghiaccianti fatti di cronaca nera. Nonostante la grande notorietà, la Sciarelli ha sempre mostrato una certa tendenza a mantenere la sua vita personale lontana dai gossip e, in effetti, sotto questo aspetto è praticamente impossibile ottenere molte informazioni.

L’unica cosa certa è che ha un figlio, Giovanni Maria, che oggi dovrebbe avere circa 26 anni dal momento che è nato nel 1996. Qualche anno fa la conduttrice ha parlato del legame che ha con lui nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Intimità. ed ha ammesso che sul loro rapporto incide fortemente il lavoro che fa.

Federica Sciarelli: “Non sto tranquilla…”: c’entra il rapporto con suo figlio

Avendo a che fare così da vicino con storie tanto drammatiche come succede alla Sciarelli, è naturale non riuscire a restare distaccati e farsi travolgere talvolta da ansie e preoccupazioni anche nella vita quotidiana. Tanto più se si è madri di un figlio molto giovane. Proprio di questo, qualche anno fa, il noto volto di Rai Tre ha parlato al settimanale Intimità.

All’epoca dell’intervista, suo figlio aveva 21 anni e si sa che per i genitori i figli restano sempre da proteggere, a qualunque età. Federica ha infatti ammesso di essere spesso preoccupata, anche perché condizionata dalle inquietanti storie che per lavoro è costretta a trattare. “Anche se mio figlio ha 21 anni, non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori”, aveva detto.

“Lui mi dice ‘Mamma, questo programma, però! Mi fai venire l’ansia…‘ – ha proseguito la giornalista – Lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive, ma quanti genitori ospito in trasmissione che aspettano, invano, che i propri figli rientrino a casa?”.

Essendo abituato a vederla nelle vesti di professionista dell’informazione, il pubblico sarà rimasto colpito da una tale ammissione, ma certamente non sarà stato difficile comprendere le preoccupazioni di Federica.