Antonella Clerici giovanissima si occupava di tutt’altro: il vecchio video che lascia tutti increduli; retroscena che in pochi conoscono.

Ha compiuto 59 anni qualche giorno fa e più di 30 li ha trascorsi sul piccolo schermo. Una carriera illustre, quella di Antonella Clerici, che è una delle regine assolute della nostra tv. Volto amatissimo dal pubblico da casa, che vede nella conduttrice di Legnano quasi una persona di famiglia. Tutti i giorni è in onda con i suoi programmi di cucina, ma in pochi sanno che, quando era molto giovane, Antonella si occupava di tutt’altro.

Quando pensiamo alla Clerici pensiamo a La prova del cuoco, programma che ha condotto dal 2000, per quasi venti anni, o alle trasmissioni musicali, come Ti lascio una canzone o The Voice Senior. Non tutti sanno, però, che gli esordi della conduttrice sono stati diversi. Antonella Clerici ha raggiunto la grande popolarità occupandosi di qualcosa di molto distante dalla cucina o dalla musica. Ecco di cosa si tratta.

Antonella Clerici, in questo video è giovanissima: gli esordi in tv

Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle conduttrici più apprezzate del nostro piccolo schermo. Le sue trasmissioni sono tra le più seguite dal pubblico, da ormai tantissimi anni. Ma siete sicuri di sapere proprio tutto su Antonella Clerici? Forse non tutti conoscono come la conduttrice è diventata famosa, nei primissimi anni della sua carriera.

Dopo alcune apparizioni in tv locali, la Clerici si è fatta notare grazie al programma Dribbling, su Rai Due, che ha condotto dal 1989 al 1995 al fianco di Gianfranco De Laurentiis. Prima, però, aveva condotto anche Semaforo Giallo, nel 1987, e dall’ ’87 all’ ’89 Oggi sport. Ancora, sarà al timone di Domenica Sprint dal 1990 al 1997, prima al fianco di De Laurentis e Giorgio Martino e, per l’ultima stagione, con Marco Mazzocchi. Con De Laurentiis condurrà anche alcune stagioni de La domenica sportiva. Ebbene sì, per molti anni Antonella ha vestito con grande competenza il ruolo di giornalista sportiva, occupandosi di calcio e, in generale, dei principali sport seguiti dagli italiani. Curiosi di vedere com’era la splendida Antonella all’epoca?

Ecco un’immagine tratta da un video del 1988, con la Clerici alla conduzione del programma Oggi Sport:

Eh si, il tempo sembra essersi fermato per la splendida conduttrice, che è praticamente identica! Dopo la parentesi sportiva e una breve esperienza a Mediaset, nel 2000 Antonella torna in Rai e inizia la sua avventura al timone del programma gastronomico La prova del cuoco. Da lì l’inizio di un successo straordinario per la conduttrice, che è diventata una delle colonne del nostro mondo dello spettacolo. Attualmente in onda di mattina con È sempre mezzogiorno, presto tornerà a far ballare il pubblico con una nuova edizione di The Voice Senior