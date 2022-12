Antonella Clerici, il compagno Vittorio Garrone l’ha fatto davvero: tutti increduli per il suo gesto; cosa è successo.

“Anche quest’anno ho avuto il privilegio di festeggiare in onda su Rai Uno il mio compleanno con la grande famiglia e amici di È sempre mezzogiorno ma soprattutto con voi: con il pubblico, con la gente verace e genuina che ogni 6 dicembre mi fa sentire avvolta in un fortissimo caldo abbraccio”. Con queste parole, qualche giorno fa, Antonella Clerici ha espresso tutta la sua gioia nel giorno del suo compleanno.

Su Instagram, la conduttrice ha ammesso di essersi commossa nel ricevere tutti gli auguri affettuosi dei fan, condividendo diverse immagini di questo giorno speciale. Che ha condiviso anche insieme alla sua amata famiglia, a partire dalla sua dolce Maelle e dal compagno Vittorio Garrone. E, a proposito di Vittorio, avete visto cosa ha fatto proprio durante i festeggiamenti per i 59 anni della sua metà? Ad immortalarlo è stata proprio la presentatrice Rai, in uno scatto che ha fatto il pieno di likes e cuoricini. Diamo un’occhiata!

Antonella Clerici, il gesto del compagno Vittorio Garrone emoziona tutti

Una serata insieme, in una locanda da sogno, con amici e le persone più importanti per lei. È così che Antonella Clerici ha trascorso la serata del suo compleanno, dopo aver festeggiato di mattina in diretta su Rai Uno, col suo amato pubblico. Una serata all’insegna dell’allegria e delle emozioni, come testimoniano le immagini condivise dalla conduttrice sul suo canale ufficiale di Instagram. Antonella ha condiviso un video in cui vediamo la piccola Maelle, la figlia nata dalla relazione con Eddy Mertens, portare la torta al tavolo e dare un bacio alla sua mamma, che ha spento le candeline al suon di “Tanti auguri a te” cantato dai presenti. Ma non è tutto!

Sempre sul suo canale Instagram, la regina di Rai Uno ha postato un dolcissimo scatto che la ritrae insieme a Vittorio Garrone, il suo compagno di vita dal 2016. Conosciutisi grazie alla dietologa di entrambi, che ha riconosciuto nell’uno l’anima gemella dell’altra, i due formano una delle coppie più belle ed unite degli ultimi anni. E, in occasione del compleanno della meravigliosa Antonella, l’imprenditore genovese ha deciso di stupirla con un gesto che ha lasciato tutti increduli. Un enorme mazzo di rose bianche per la conduttrice, che ha ringraziato pubblicamente il suo compagno: “Grazie amore mio, compleanno speciale”

Una valanga di cuori e messaggi di affetto ha invaso il post della conduttrice, alla quale in tantissimi, tra volti noti e non, hanno inviato i migliori auguri. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare tantissimi auguri di cuore ad una delle regine più amate del nostro piccolo schermo.