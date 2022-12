Il Volo, i tre tenori irriconoscibili: spuntano fuori così e restano tutti senza parole

Il Volo, i tre tenori sono davvero irriconoscibili: spuntano fuori così e restano tutti senza parole. Guardate con i vostri stessi occhi.

È uno dei gruppi musicali italiani più amati sia nel nostro Paese che all’estero. Stiamo parlando de Il Volo, il trio di tenori che negli ultimi anni ha scalato le più alte vette del successo.

Non a caso quest’anno accompagneranno le feste dei fan con l’evento Natale a Gerusalemme. Insomma, oggi sono delle vere e proprie icone della musica sia leggera che lirica, ma vi ricordate come è iniziata la loro carriera e soprattutto com’erano? Guardateli un po’ qua: sono davvero irriconoscibili. Spuntano le immagini che lasciano tutti senza parole.

Gli esordi e la carriera

Oggi Il Volo è un gruppo musicale di fama internazionale, ma vi ricordate com’è iniziata la loro carriera nel mondo dello spettacolo? Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha calcato per la prima volta il palco nel 2009 all’interno della trasmissione Ti lascio una canzone, condotta da Antonella Clerici.

Fin da subito il gruppo con il suo talento ha lasciato il pubblico senza parole e, da allora, ha collezionato una serie di successi, uno dopo l’altro, senza fermarsi più. Nel 2015, infatti, Il Volo vince il Festival di Sanremo con il brano Grande Amore e continua ad ottenere tantissimi riscontri sia a livello nazionale che internazionale, tanto che oggi è diventato uno dei gruppi musicali italiani più apprezzati al mondo.

Il Volo: i tre tenori sono irriconoscibili

Al di là dei primi anni della loro carriera, vi ricordate com’erano i tre tenori de Il Volo quando hanno iniziato a cantare? Oggi siamo abituati a vederli sempre perfettamente vestiti ed acconciati. D’altronde sono ormai tre professionisti di successo, amatissimi dal grande pubblico.

Quando, però, hanno iniziato la loro carriera musicale erano davvero giovanissimi. All’epoca della loro partecipazione a Ti lascio una canzone, infatti, erano poco più che dei bambini ed avevano all’incirca tra i 14 e i 16 anni. Non c’è quindi da stupirsi se nel tempo siano cambiati tantissimo. Ma guardateli un po’ qua: in queste immagini sono davvero irriconoscibili! Quando li vedrete non riuscirete a credere che sono proprio loro, eppure è così. Date un’occhiata a questo video.

Insomma, nel video pubblicato su Youtube sul canale Il Volo Official il trio è davvero giovanissimo. Ignazio, Gianluca e Piero, infatti, appaiono molto diversi da come sono oggi. Se non sapessimo che sono proprio loro potremmo anche pensare che si tratti di qualcun altro. Il talento, però, è sempre rimasto lo stesso. Un tratto distintivo che li ha portati a scalare le più alte vette del successo e ad essere seguiti dal pubblico di tutto il mondo. E voi, che cosa ne pensate? Ve li ricordavate così?