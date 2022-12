Se vuoi rendere la tua Vigilia di Natale indimenticabile devi assolutamente guardare questi film: scegli il tuo preferito

Se anche tu vuoi rendere la tua Vigilia di Natale indimenticabile devi assolutamente scegliere il tuo film preferito: ce ne sono di bellissimi.

È sicuramente questa la domanda più gettonata di queste feste natalizie: cosa facciamo stasera? Dopo aver deciso il menù da offrire a tutti gli ospiti e i parenti, scegliere come trascorrere questa serata è sicuramente tra i ‘problemi’ più comuni di ciascuna famiglia italiana. Con il nostro articolo di oggi, però, vogliamo sciogliervi ogni tipo di dubbio ed elencarvi alcuni film che dovreste assolutamente scegliere se avete intenzione di trascorrere una Vigilia di Natale indimenticabile.

Se avete intenzione, quindi, di trascorrere una Vigilia di Natale diversa dal solito e siete stanchi di guardare i soliti programmi tv, non dovrete fare altro che seguire i nostri consigli. Di seguito, infatti, vi proporremo una serie di film super adatta a questa serata. E che, soprattutto, vi farà vivere delle emozioni uniche e magiche.

Abbiamo scelto per voi dei film davvero magici, che sicuramente vi faranno venire già adesso la voglia di guardarli. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamoli tutti.

Se guardi uno di questi film la tua Vigilia di Natale sarà unica: scegli quale fa al caso tuo

Hai già in mente qualche cosa da vedere stasera? Stai tranquillo! Per la Vigilia di Natale abbiamo scelto diversi film che potrebbero fare davvero al caso tuo. Di seguito, infatti, vi proporremo alcune pellicole che, seppure siano uscite anni fa in tutte le sale cinematografiche, continuano ad essere dei veri e propri must natalizi. E che, soprattutto, riescono ad accontentare i gusti di tutti. Vi assicuriamo: se scegliete anche solo un film da guardare tutti insieme sul divano, siamo certi che farete contenti sia i grandi che i piccini.

Prendete carta e penna ed iniziate a scegliere quale film può fare al caso vostro:

L’amore non va in vacanza: si tratta di una commedia romantica, che vede come protagoniste due stelle del cinema: Cameron Diaz e Kate Winslet. In attesa di poter vedere il secondo capitolo, quindi, ripercorriamo la storia di queste due donne che, proprio nel giorno di Natale, scelgono di mettersi in gioco noncurante di quello che sarebbe accaduto nelle loro vite;

Io sono Babbo Natale: per ricordarci della grandezza e della professionalità di Gigi Proietti, questo è proprio il film adatto. Destinato anche ai più piccoli, questa pellicola è recentissima ed è pronta a conquistare davvero tutti;

Se volete accontentare i più piccoli, non potete perdere occasione di poter scegliere insieme ai loro dei divertenti cartoni. Partiamo, ad esempio, dall’intramontabile ‘Carica dei 101’, ‘Mary Poppins’, ‘Lo schiaccianoci’ e tanti altri. Vi assicuriamo che sarà un po’ come tornare bambini;

Siete amanti dei grandi classici? Allora non potete perdervi ‘La vita è bella’, che ancora oggi riesce ad emozionare tutti, ‘Love Actually’ o il mitico ‘Mamma ha perso l’aereo’;

Se, invece, siete amanti dei brividi ed, anche nel giorno di Natale, volete spaventarvi, vi consigliamo ‘The Nun’. Non dimenticate, però, di mettere dapprima i bimbi a letto, vi raccomandiamo!

Scegliete uno di questi film e vi assicuriamo che l’attesa dei regali di Natale non sarà affatto lontana.

Quale scegliete?