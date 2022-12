Avete mai visto i figli di Ezio Greggio? Eccoli insieme in foto

Avete mai visto i figli di Ezio Greggio? Eccoli insieme in questa bellissima foto di famiglia. La somiglianza è impressionante.

È uno degli storici conduttori di Striscia la Notizia ed al fianco di Enzo Iacchetti ha fatto la storia del programma, stiamo parlando proprio di lui di Ezio Greggio.

A segnare la sua lunga carriera, però, ci hanno pensato anche tantissime altre trasmissioni televisive e film. Oltre ad essere infatti un presentatore di successo, non bisogna dimenticare che Greggio è anche un celebre comico, attore, regista e sceneggiatore.

Insomma, un professionista a 360 gradi che nel corso degli anni ha saputo conquistare l’affetto e la stima del suo pubblico. Ma che cosa sappiamo, invece, a proposito della sua vita privata? In particolare, avete mai visto i suoi figli? Guardate un po’ questo bellissimo scatto: la somiglianza è davvero impressionante.

La vita privata

Tutti noi siamo abituati a vederlo sul piccolo e sul grande schermo all’interno di trasmissioni e film di successo che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano e non solo. Ma che cosa sappiamo esattamente della vita privata del celebre conduttore e comico Ezio Greggio?

Ad oggi, sappiamo che il presentatore di Striscia la Notizia condivide la propria vita con la showgirl e modella Romina Pierdomenico, prima però è stato sposato per più di vent’anno con Isabel Bengochea con la quale ha avuto due figli, Giacomo e Gabriele. Li avete mai visti in foto? Non perdetevi questo scatto. Qui, infatti, sono insieme al padre e la somiglianza è davvero notevole. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

Avete mai visto i figli di Ezio Greggio?

Come abbiamo anticipato poco fa, non tutti sanno che il conduttore televisivo Ezio Greggio in passato è stato sposato per oltre vent’anni con Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto anche due figli.

Il maggiore si chiama Giacomo ed essendo un ragazzo piuttosto riservato su di lui abbiamo pochissime informazioni. Ciò che sappiamo, però, è che al contrario del padre non ama stare sotto i riflettori e che ha preferito intraprendere la carriera di scrittore, anche se oggi vive e lavora a Londa come direttore vendite.

Il secondogenito, invece, Gabriele ha voluto almeno in parte seguire le orme del genitore, tanto che vive sempre a Londra, ma fa l’attore. Lo sapevate? Ebbene, se siete curiosi di vederli non potete assolutamente perdervi questa foto di famiglia.

La somiglianza fra i tre è davvero evidente. Stesso look e stesso sguardo attento e curioso, insomma un vero e proprio marchio di fabbrica! Nello scatto in questione la famigliola sta prendendo un aperitivo e si rilassa in buona compagnia. E voi, che cosa ne pensato? Padre e figli non sono delle vere gocce d’acqua?