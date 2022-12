Belen Rodriguez, la ricordate agli esordi in tv? Eccola nel 2006; come è cambiata la famosa showgirl negli anni.

È uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo. Un’artista a tutto tondo, conduttrice di gran talento, modella, imprenditrice e personaggio amatissimo anche sui social. Ma ricordate com’era Belen Rodriguez agli inizi della sua carriera?

A parlare dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo è stata proprio lei, nel corso dell’intervista a Verissimo di qualche mese fa. Silvia Toffanin ha mandato in onda la clip che ritrae una giovanissima Belen, nel 2006, quando aveva soltanto 22 anni. La showgirl ha debuttato in televisione proprio negli ultimi mesi di quell’anno, apparendo in programmi tv di Teleboario, emittente locale della Val Camonica. Curiosi di vedere com’era Belen poco più che ventenne? Piccolo spoiler: bellissima proprio come adesso.

Gli esordi di Belen Rodriguez: eccola a 22 anni

Una carriera ricca di successi, quella di Belen Rodriguez, che di recente ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: condurre la trasmissione di Davide Parenti Le Iene. Una carriera iniziata molti anni fa, tra moda e tv, quando Belen era davvero giovanissima. Nello specifico, gli esordi in tv sono arrivati nel 2006, sulla rete locale Teleboario. Ospite a Verissimo, la Rodriguez ha avuto la possibilità di rivedersi in quelle immagini, non senza un po’ di imbarazzo.

A Silvia Toffanin, Belen ha commentato le immagini del passato così: “Che dolcezza, sai che non mi riconosco? Quasi non mi riconosco. Perché col passare del tempo, per sopravvivere in questo mondo un po’ maschilista, ho dovuto tirare fuori gli artisti. E quella dolcezza che rivedo in questo video che mi hai fatto vedere, la ritrovo quando sono con i miei figli, ma in altri momenti non c’è più”. La showgirl argentina sottolinea come sia cambiata nel corso degli anni e come si sia dovuta adeguare al difficile mondo in cui lavora, ma ammette: “Mi manca un po’ quella Belen”.

La Rodriguez si lascia andare anche ad un commento estetico, sottolineando come, adesso, non accetterebbe mai di farsi riprendere così da vicino, con un’inquadratura in primo piano: “A venti anni si può tutto!”. “Eri bella come il sole!”, ha esclamato Silvia Toffanin, alla quale non possiamo che dare ragione. Siete curiosi di vedere com’era la ‘piccola’ Belen nel 2006? Date un’occhiata:

Eh si, neanche l’inquadratura ‘scomoda’ poteva scalfire la straordinaria bellezza di Belen. Che, di lì a poco, sarebbe diventato uno dei volti più noti e più amati della nostra tv. La grande popolarità è arrivata definitivamente due anni dopo, nel 2008, quando l’argentina partecipò alla sesta edizione de L’Isola dei famosi, classificandosi seconda alle spalle di Vladimir Luxuria. E voi, ricordate le prime esperienze della giovane Belen sul piccolo schermo?