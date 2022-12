Belen Rodriguez non trattiene le lacrime: gioia incredibile per la showgirl

Belen Rodriguez non trattiene le lacrime: gioia incredibile per la famosa showgirl; le immagini condivise sui social.

È una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo, dove ha debuttato ormai circa 15 anni fa. Una vera e propria star sul piccolo schermo ma non solo: Belen Rodriguez è super seguita anche sui social. In particolare su Instagram, dove il suo canale ufficiale conta ben dieci milioni e mezzo di followers. Canale in cui condivide foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana e, nelle scorse ore, la showgirl argentina ha postato delle immagini che non sono affatto passate inosservate.

Un momento di vera emozione, che la Rodriguez ha ripreso col suo cellulare e condiviso nelle sue stories. Nelle immagini, diventate virali in poco tempo, si vede Belen non trattenere le lacrime dalla gioia. Scopriamo cosa è successo.

Belen Rodriguez in lacrime nel video condiviso su Instagram: che emozione

Un’emozione grandissima, quella vissuta da Belen Rodriguez qualche sera fa. Un’emozione che la showgirl ha condiviso con la sua famiglia e, attraverso le immagini postate sui social, con tutti i suoi followers. Cosa è successo?

Sì, proprio quello che state pensando: l’Argentina è diventata campione del mondo, grazie alle gesta di Leo Messi, e la famiglia Rodriguez ha seguito la finalissima contro la Francia insieme. Belen, Cecilia e Jeremias erano insieme ai loro partner e, nel video condiviso da Belen sui social, si vede l’ultimo secondo della partita, quello del rigore decisivo che ha regalato la vittoria alla Seleccion. Una gioia immensa per tutto il popolo argentino, che attendeva questo momento da decenni: l’ultimo mondiale vinto dalla nazionale albiceleste risale al 1986 ed è stato conquistato da quello che per gli argentini, come per i napoletani, è una vera e propria divinità, Diego Armando Maradona.

Nelle immagini condivise su Instagram, vediamo Belen e il resto del gruppo in ansia in attesa dell’ultimo rigore, poi il boato di gioia. Belen esulta senza freni e dopo pochi secondi salta tra le braccia del suo Stefano De Martino. La showgirl non trattiene le lacrime, emozionatissima per il trofeo conquistato dalla sua Nazionale. “Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego! Dovevi vederla anche tu questa partita, ma credo tu l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, sempre dall’alto! Vamos Carajo, vamos Argentina!”, ha scritto Belen in un post condiviso nel suo profilo.

Un’emozione unica, quella vissuta domenica sera da Belen, dagli argentini, ma anche da tutti gli appassionati di calcio. Quella disputata tra Argentina e Francia è stata una delle finali più belle della storia dei campionati mondiali, con Messi che realizza il suo più grande sogno a fine carriera e il francese Kylian Mbappé che si candida per essere il più forte di tutti per i prossimi anni.