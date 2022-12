Il partner sarà molto suscettibile, attenzione! Questo segno però vedrà avverarsi i suoi sogni a gennaio

Questo segno zodiacale vedrà avverarsi i suoi sogni a gennaio, ma dovrà fare attenzione al suo partner perché sarà parecchio suscettibile.

Per questo segno zodiacale, il 2023 non si aprirà affatto nei migliori, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Così come quella stella di cui vi abbiamo recentemente parlato, anche questa dovrà iniziare a fare i conti con un rapporto di coppia parecchio turbolento. Il proprio partner, infatti, sarà parecchio suscettibile e, in diverse occasioni, avrà intenzione di discutere anche per il nonnulla. Voi, però, cercate di essere sereni e di mantenere la calma: la fortuna ha qualcosa in serbo per voi.

A differenza di quel segno zodiacale che vedrà alle stelle il proprio rapporto di coppia, quest’altro vivrà un momento parecchio difficile sotto questo punto di vista. Seppure la sua relazione duri da anni e si è già messo in mezzo un discorso riguardante il proprio futuro, sembrerebbe che tutte le certezze avute fino a questo momento siano pronte a vacillare da un momento all’altro. Non sappiamo se accadrà qualche cosa in particolare, ma possiamo dirvi che la vostra dolce metà non sarà più come sempre.

Se da una parte, però, questo segno soffrirà parecchio, dall’altra riuscirà ugualmente a trionfare: a gennaio vedrà realizzati tutti i suoi sogni più grandi. Niente male come inizio anno, vero?

A gennaio questo segno realizzerà tutti i suoi sogni: brutto momento nel rapporto di coppia

Non sappiamo cosa dobbiamo esattamente aspettarci da questo 2023, ma vi possiamo assicurare che saranno davvero tantissimi quei segni zodiacali che riusciranno a vedersene bene. Tra i tanti di cui vi abbiamo già recentemente parlato, non possiamo fare a meno di raccontarvi quello che abbiamo appena scoperto su questa splendida stella. Stando a quanto ci fanno sapere le previsioni, infatti, sembrerebbe che coloro che appartengono a questo segno possono finalmente cantare vittoria. Certo, come detto fino a poco fa, il loro rapporto di coppia non andrà alla grande e dovrà sopportare troppe discussioni inutili, ma potrà ugualmente esultare quando vedrà realizzati tutti i suoi sogni. Che sia l’acquisto di una nuova casa, dell’inizio di una nuova attività, un riconoscimento scolastico o tanto altro, sappiate che per questo segno il 2023 sarà davvero indimenticabile.

Cari amici dell’Acquario, non lasciatevi affatto sopraffare dalle emozioni in questo nuovo anno e godetevelo al massimo. Come dicevamo precedentemente, nel 2023 vivrete dei momenti per nulla facili dal punto di vista sentimentale. Il vostro partner, infatti, sarà parecchio suscettibile e molto volte cercherà proprio il pretesto per poter litigare. Voi, però, cercate di mantenere le lacrime e di cadere nelle provocazioni: ne va della vostra salute! A rincuorarvi, vi saranno delle importantissime novità lavorative e non! Il 2023, infatti, sarà l’anno in cui riuscirete davvero a mettere a punto un bel po’ di sogni. E a cogliere i loro primi frutti.

Siete felici, cari amici dell’Acquario?