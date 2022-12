Il 2023 sarà un anno di novità per questi tre segni che si sentiranno molto stanchi e cominceranno ad accusare il colpo

Il 2023 sarà un anno pieno di novità per questi tre segni ma si sentiranno anche molto stanchi e cominceranno ad accusare il colpo delle fatiche.

Siamo nel vivo del Natale e abbiamo vissuto questi giorni con alcune altalenanze. Alcuni segni dello zodiaco hanno trascorso giorni in cui la festa sembrava circondarli da ogni angolo. Il 24 e il 25 dicembre abbiamo mangiato e passato attimi di sorrisi e di sguardi pieni di amore. Non per tutti però è stato così, per alcune persone la malinconia si è fatta sentire e la mancanza di figure importanti era ora forte più che mai.

Adesso l’unica domanda che molti si pongono è come saranno i prossimi giorni ma soprattutto come sarà il prossimo anno. A quanto pare gli astri dicono che per l’Ariete il 2023 sarà pieno di amore. Questo segno riceverà l’affetto che da tempo desiderava dalla famiglia e anche dal partner. Finalmente dopo un periodo in cui erano venute a mancare le carezze, queste saranno forti come mai prima d’ora. Non solo, ma oltre alla sfera sentimentale che sarà positiva anche quella economica tornerà a sorridere. Per lui ci saranno pronti i soldi: arriveranno delle belle entrate e riusciranno a coprire le uscite.

Il 2023 sarà un anno pieno di novità per tre segni dello zodiaco: dovranno utilizzare tutte le energie ma ad un certo punto si sentiranno molto stanchi e cominceranno ad accusare il colpo.

Il 2023 sarà un anno di novità per questi tre segni dello zodiaco: si sentiranno molto stanchi e cominceranno ad accusare il colpo delle fatiche

Vi abbiamo detto che il segno dell’Ariete nel nuovo anno sarà molto sereno. In particolare lo sarà perchè l’amore andrà a gonfie vele. Per amore si intende quello con il partner ma anche l’affetto in famiglia sarà lo stesso. Non solo la sfera sentimentale ma anche quella economica andrà molto bene con l’arrivo dei soldi. Per altri tre segni sarà un 2023 buono con belle novità in arrivo ma utilizzeranno tante energie e si sentiranno per questo stanchi.

Parliamo dell’Acquario, delle persone nate Bilancia e dei Gemelli. Questi saranno travolti da nuove opportunità. Potrebbe esserci una svolta in tutti i campi della vita ma questo vuol dire anche impegnarsi al massimo e lavorare sodo. La stanchezza purtroppo comincerà a sentirsi e potrebbero vivere mesi in cui accuseranno il colpo delle fatiche.

Per equilibrare il loro stato psicofisico dovranno trovare il tempo anche per pensare a se stessi. Magari potrebbero organizzare diversi momenti per uscire o fare qualche viaggio da soli o insieme ad altre persone, amici o familiari. Passare il tempo con la famiglia o con il partner potrebbe portare giovamento, devono approfittare per farlo quando possono. Il nuovo anno per loro riserverà grandi cambiamenti ma un bel consumo di energie.