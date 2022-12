Gerry Scotti, la notizia piena di gioia: a casa sua festeggiano tutti

Gerry Scotti, la notizia piena di gioia per la famiglia: a casa sua festeggiano tutti. Ecco che cosa è successo all’amatissimo conduttore tv.

Da sempre uno dei conduttori televisivi più amati, Gerry Scotti è ormai considerato dal suo pubblico proprio come ‘uno di famiglia’.

Ormai da tanti anni, infatti, il presentatore Mediaset entra nelle case degli italiani praticamente ogni giorno con le sue trasmissioni di grande successo per tenere loro compagnia e strappare anche qualche sorriso. Nell’ultimo periodo, in particolare, ha appassionato i telespettatori con trasmissioni come Caduta Libera e Tu si que vales, dove ricopre il ruolo di giudice accanto ai colleghi Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Insomma, è impossibile resistere alla simpatia travolgente dello zio Gerry. Nonostante, però, siamo abituati a vederlo sempre allegro e sorridente anche il suo passato è stato segnato da momenti di difficoltà, ma ora è tempo di voltare pagina e di festeggiare! La recente notizia ha di fatto travolto di gioia tutta la famiglia Scotti. Sapete già che cosa è successo all’amatissimo presentatore? Scopriamolo subito.

Gerry Scotti: notizia piena di gioia

Buone notizie a casa Scotti! Negli scorsi giorni, infatti, è arrivata la conferma che tutti stavano aspettando. Sapete già di che cosa stiamo parlando? Ebbene, a partire dal prossimo 15 gennaio Gerry Scotti tornerà in onda in prima serata su Canale 5 con uno dei suoi programmi più apprezzati dal grande pubblico, lo Show dei record.

In particolare, secondo quanto divulgato da TvBlog, la trasmissione dovrebbe essere inserita nel palinsesto di domenica sera. Una notizia che è stata accolta sicuramente con grande gioia dal presentatore stesso e da tutte le persone intorno a lui dato che lo Show dei record è un programma molto apprezzato dal pubblico di tutte le età.

Non sappiamo ancora quante potrebbero essere le puntate in programma, dato che i palinsesti televisivi non saranno resi noti fino all’inizio del prossimo anno, ma ci si aspetta che la rete voglia dedicare ancora una volta ampio spazio proprio ad uno dei suoi conduttori di punta, Gerry Scotti.

Lo Show dei record

Si tratta di uno dei programmi condotti da Gerry Scotti fra i più amati dal grande pubblico. Sia i grandi che i piccini infatti non possono fare a meno di rimanere colpiti dalle prodezze affrontate dai concorrenti in gioco. Come certamente ricorderete, inizialmente la trasmissione non aveva suscitato molto interesse all’epoca della conduzione di Enrico Papi.

Successivamente, però, grazie all’operazione di restyling e all’arrivo di Gerry Scotti le cose sono cambiate. L’edizione dello scorso anno, infatti, ha confermato questo trend sempre crescente facendo davvero dei numeri, per l’appunto, da record e conquistando risultati molto soddisfacenti in termini di ascolti. Vedremo nel 2023 come si evolverà la situazione. Nel frattempo facciamo un grande in bocca al lupo a Gerry Scotti.