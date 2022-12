A gennaio il Toro dovrà fronteggiare tanti problemi ma quest’altro segno farà il carico di soldi: che inizio d’anno!

A gennaio il Toro dovrà fronteggiare tanti problemi che riguardano diverse questioni ma quest’altro segno farà il carico di soldi: per lui sarà un inizio anno fortunato!

Cosa succederà nel 2023? Vi abbiamo detto negli articoli precedenti che per qualche segno non andrà così male. Per esempio, per l’Ariete potrebbero arrivare delle belle opportunità di lavoro. Grazie a queste ci potrebbe essere l’arrivo del denaro. Darà molta importanza all’aspetto professionale e si dedicherà di meno alla famiglia. Questa comincerà a sentire le mancanze e potrebbe presto lamentarsi.

Anche la Bilancia potrebbe ricevere delle nuove offerte di lavoro. Per lui sarà un anno magnifico ma non mancheranno gli alti e i bassi. Dovrà avere la curiosità tra le mani e mettere tutto l’impegno necessario se vuole raggiungere nuovi traguardi. Soltanto per quanto riguarda la questione sentimentale ci potrebbero essere delle incomprensioni. Nelle settimane precedenti ha lasciato da parte alcuni problemi per evitare di affrontarli ma arriverà il momento in cui dovrà farlo.

Purtroppo, secondo gli astri, c’è un segno che non vivrà bene il primo mese dell’anno. A gennaio il Toro dovrà fronteggiare tanti problemi. Un altro invece farà il carico di soldi: per lui sarà un inizio anno scoppiettante.

In questi ultimi mesi abbiamo vissuto delle settimane complicate. Le preoccupazioni erano all’ordine del giorno e spesso ci siamo fatti prendere da tutto questo. I segni più forti hanno cercato di superare la situazione con il sorriso sulle labbra nonostante avessero nel cuore tanti timori. Quelli più deboli si sono fatti influenzare e le cadute non sono mancate. Ma che cosa succederà nel nuovo anno?

A quanto pare il 2023 non inizia benissimo per il Toro: questo dovrà fronteggiare molti problemi. Dovrà essere abbastanza paziente per riuscire a superare le difficoltà. Ce ne saranno sul lavoro e anche in famiglia. In ogni campo la tensione si farà sentire. I problemi sul lavoro questo segno li porterà a casa e di conseguenza nasceranno delle discussioni. Un altro invece vivrà a gennaio delle settimane intense, dove la spensieratezza prenderà il sopravvento. I Pesci vivranno molti momenti di grande benessere: questo succederà sia sul posto di lavoro ma anche con la propria famiglia.

In campo professionale cominceranno ad essere gratificati e finalmente si sentiranno apprezzati. Dopo mesi in cui hanno sprecato tutte le energie, non vedevano l’ora di ricevere complimenti e magari nuove proposte. Inoltre, potrebbe esserci anche l’arrivo di una bella somma di denaro. La fortuna toccherà pure la sfera sentimentale: il periodo sarà pieno di incontri inaspettati per i single. Chi è in coppia potrà finalmente ritrovare quella forte armonia che aveva perso.