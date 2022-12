Le stelle non saranno affatto dalla sua parte: questo segno avrà un inizio anno complicato, brutta notizia proprio agli sgoccioli del 2022.

Mancano pochi giorni al termine del 2022. Un anno complicato per gran parte degli italiani, che ha dovuto fare i conti con tantissimi problemi, soprattutto per via della crisi economica e l’aumento smisurato dei prezzi. Fortunatamente, però, sta per iniziare un nuovo anno e in tanti sperano che, nei prossimi 12 mesi, possa avvenire qualcosa di bello. Come sempre, lo sappiamo, gli astri possono rivelarci molto in questo senso.

In base al tuo segno zodiacale puoi sapere qualcosa in più sulla tua personalità, ma non solo: l’oroscopo ti svela anche cosa devi aspettarti per i primi mesi del 2023. Ebbene, qualcuno può gioire perché ci saranno importanti novità già nei primi mesi dell’anno, ma altri, invece, hanno poco da sorridere. Un segno in particolare avrà un inizio 2023 piuttosto complicato: gli ostacoli non mancheranno, sia in ambito lavorativo che sentimentale, ma le cose potrebbero cambiare presto… Scopri se fai parte anche tu di questa schiera di ‘sfortunati’.

I nati sotto questo segno dovranno aspettarsi un inizio anno ricco di ostacoli

Pochi giorni al 2023 e, come ogni fine anno, ognuno di noi fa un bilancio degli ultimi dodici mesi, arricchendosi di buoni propositi e speranze per i nuovi che stanno per iniziare. L’inizio, però, non sarà esaltante per tutti e, in particolare, i nati sotto un segno zodiacale specifico dovranno ‘lottare’ al principio dell’anno nuovo. Gennaio non sarà il mese più felice del 2023 per loro, di chi stiamo parlando?

Degli amici dell’Acquario, che accoglieranno il 2023 non senza preoccupazioni. Sin dalle prime settimane del nuovo anno potrebbero insorgere problemi, sia dal punto di vista professionale che privato. Potreste trovarvi davanti a diversi bivi e dovrete prendere decisioni drastiche, a volte anche sofferenti. Ci saranno imprevisti che, purtroppo, non dipenderanno da voi ma che dovrete essere pronti a fronteggiare, senza demordere o scoraggiarsi. Tutti vorremmo iniziare l’anno col piede giusto, ma purtroppo non è sempre possibile. Servirà tanta pazienza e forza, ma niente paura: dopo un inizio ‘shock’, il miglioramento arriverà abbastanza presto. Già dalla metà di Febbraio arriveranno buone notizie e i problemi e le tensioni accumulate, man mano, svaniranno per gli Acquario.

Lo sappiamo, iniziare l’anno in ‘down’ non è affatto piacevole, soprattutto se il 2022 è stato un anno pesante, da ‘dimenticare’. C’è, però, sempre un lato positivo: basta affrontare Gennaio pensando che si può solo migliorare e che, dopo la tempesta, esce sempre il sole. Gli amici dell’Acquario avranno la tempra giusta per fare i conti con questo inizio 2023 birichino e superare tutti gli ostacoli che si troveranno di fronte: dopo, per voi, solo cose belle!