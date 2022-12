“Mi sono rotto entrambi i piedi”: il dramma dell’attore durante le riprese della celebre serie tv; quello che è successo è incredibile.

È uno degli attori più in vista del momento, protagonista di una delle serie tv più amate di sempre. Una serie tv che, però, non gli ha regalato soltanto gioie. Nel corso delle riprese del telefilm, infatti, la star è rimasto vittima di diversi incidenti, che gli hanno procurato più di una frattura.

A parlarne è stato lui stesso, che ha rivelato di essersi rotto entrambi i piedi, proprio durante le riprese dell’ultima stagione della serie tv evento. Come è successo? Ecco i dettagli della disavventura, che, però, non ha intaccato il successo dell’undicesimo capitolo del telefilm.

L’attore racconta il suo dramma: brutta disavventura durante le riprese della serie

Era il 2010 quando è iniziata una delle serie più amate e seguite di sempre. Una serie che ha dato vita a un vero e proprio universo, con diversi spin off di successo ed altri in lavorazione. Spin off che arriveranno presto e dove rivedremo anche lui, Negan Smith. Si tratta di uno degli antagonisti della serie The Walking Dead, ma non solo: è uno dei villain più villain della storia delle serie tv! E, proprio per questo, è amatissimo dai telespettatori, affascinati dai personaggi cattivi. Un personaggio super riuscito anche e soprattutto grazie all’attore che gli ha prestato il volto, Jeffrey Dean Morgan.

L’attore statunitense entra nel cast della serie nel 2016, nel corso dell’ultima parte della sesta stagione e ne farà parte fino all’ultima stagione, terminata poche settimane fa. L’undicesimo e ultimo capitolo della serie è stato trasmesso in diverse parti, dal 22 agosto 2021 al 20 novembre 2022. E, a proposito di stagione finale, proprio nel corso delle riprese dell’ultima stagione, l’attore che veste i panni di Negan ha subito più di un duro colpo. A rivelare i dettagli è stato proprio lui, intervistato da Insider. Su Twitter, l’attore aveva già lasciato intendere ai fan di essersi fatto male ad un piede mentre lavorava alla serie, ma la situazione era ben più delicata.

“Entrambi i piedi“, ha dichiarato la star, spiegando di essersi rotto entrambi i piedi, pur non essendosene reso conto inizialmente. L’attore ha spiegato che il tutto è accaduto probabilmente per via delle scarpe che indossava, non adatte ai salti e all’atterraggio in terra, durante le scene di azione del telefilm. “È iniziato come un niente, poi è peggiorato. Le ossa del mio tallone non sono più lisce“.

Nell’intervista, l‘attore ha raccontato che ha dovuto rimandare l’intervento al piede per via di un’altra operazione alla quale ha dovuto sottoporsi lo scorso maggio, per via di un’ernia. “Il mio piede dovrà sopravvivere”, ha pensato la star in quel momento. E voi, siete in attesa dei nuovi spin off di The Walking Dead