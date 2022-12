“Più lo guardo e più mi innamoro”: il famoso attore è diventato papà

Il noto attore è diventato papà di un maschietto: la sua compagna ha dato ai fan la splendida notizia attraverso Instagram.

Avevano annunciato prima della scorsa estate di aspettare il loro primo figlio con una foto della futura mamma col pancione: “Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta”, si leggeva nella didascalia. Dopo circa una settimana, era arrivata anche la rivelazione sul sesso del bebè: la cicogna avrebbe portato un maschietto, come mostrava il video postato su Instagram.

Nelle immagini si vedevano l’attore e la sua bellissima compagna durante il baby shower organizzato a Villa Cimmino in, circondati dal colore azzurro dei fuochi d’artificio scoppiati dopo il conto alla rovescia dei invitati. Lo scorso lunedì 5 dicembre è finalmente giunto il gran giorno: il piccolo è nato coronando un sogno d’amore che dura da circa due anni.

Il giovane attore originario della provincia di Napoli è felicemente in coppia con la fidanzata Federica da oltre 10 anni e per lui quel primo incontro avvenuto per strada fu un vero colpo di fulmine: “Ci amiamo da quando io ho 20 anni e lei 16! Federica e la recitazione sono i miei due grandi amori, che sono andati di pari passo in questi anni.”, aveva raccontato in un intervista rilasciata a DiPiù Tv.

Una storia solida e piena d’amore, che l’anno scorso a portato alla convivenza ed ora anche ad un figlio. Nelle Ig stories di lunedì scorso la neomamma ha annunciato su Instagram che il loro bimbo è venuto al mondo, ma siete riusciti ad indovinare chi è l’attore diventato papà?

E’ nato! L’attore è diventato papà, i fan possono festeggiare

La lieta notizia riguarda Erasmo Genzini, che nella famosa fiction Che Dio ci aiuti interpreta il ruolo di Erasmo Ferri dall’inizio della sesta stagione. Un artista talentuoso e appassionato del proprio lavoro, a cui si è avvicinato per la prima volta a soli 8 anni. La recitazione lo ha aiutato da piccolo proprio ad uscire dalla forte timidezza che lo caratterizzava ed ora è una delle migliori promesse del panorama artistico italiano.

Anche sui social Genzini è seguitissimo, come del resto la sua fidanzata. E’ stata proprio lei a pubblicare delle dolcissime storie su Instagram in cui appare il bebè di pochi giorni e a raccontare le ultime giornate in ospedale: “Noi stiamo bene! Io un po’ meno perché in fase di ripresa… Sono stati giorni incredibili, impegnativi e tanto intensi. Sto scoprendo giorno dopo giorno la forza di una madre cosa ti fa fare”. Il nome scelto per il piccolo è Espedito: “Più lo guardo e più mi innamoro. Non so come abbia fatto a vivere finora senza di lui”, ha aggiunto la modella.

Tanti auguri a questa bellissima famiglia!