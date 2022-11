Quale sarà la prima parola che dirà tuo figlio: uno studio ci dice da cosa viene determinata la scelta; ecco perché ha detto proprio quella.

Diventare genitori, che emozione! Si tratta di uno dei “viaggi” più belli che si possano fare, uno di quelli che dura una vita intera. I sacrifici da fare, soprattutto nei primi mesi, sono tanti, ma la gioia di vedere il suo sorriso, i suoi occhi e le sue manine ripaga tutto. Una gioia che diventa immensa quando il bebé pronuncia la sua prima parola: uno dei momenti indimenticabili per ogni genitore.

Prima parola che, generalmente, arriva dopo gli undici mesi, fino ai diciotto mesi, periodo nel quale il bambino inizia ad associare la parole agli oggetti e alle persone. E, a proposito di persone, quasi sempre la prima parola del bebè è mamma o papà. Ma per quale motivo? Ecco cosa c’è da sapere su questo dolcissimo momento.

La prima parola di tuo figlio: ecco perché ha detto proprio quella

“Mamma” o “papà”, quale sarà la prima parola che pronuncerà il tuo bambino? Quel che è certo è che si tratta di un momento da brividi, che i genitori ricorderanno per tutta la vita. Un momento sul quale mamma e papà ‘si sfidano’ scherzosamente, sperando che il piccolo pronunci un nome prima dell’altro. Ma perché i bambini tendono a pronunciare proprio queste parole prima di ogni altra?

La componente affettiva c’è, senza alcun dubbio, ma il motivo di fondo è un altro ed è molto semplice. Le parole mamma e papà sono composte da due sillabe ripetute, facili da memorizzare e da ripetere per il bambino. Sillabe ripetute dal bambino anche mesi prima della prima parola, nel periodo della lallazione, durante il quale il neonato inizia a pronunciare coppie di lettere, come “la”, “ma”, “ta”, “pa”. È il processo che, appunto, precede l’inizio delle prime parole vere e proprie, che porteranno il piccolo a parlare e a farsi capire dai genitori.

La pronuncia della prima parola del bebé è quindi una questione di suoni più che di affetto e il genitore non ‘scelto’ non dovrà certo sentirsi deluso. Come dimostrato da una ricerca da Judit Gervain, del collegio post-dottorato dell’Università della Columbia, pubblicata nella rivista Proceedings oh the National Academy of Sciences, i bambini sono attratti dal suono di queste parole. Per questo motivo è bene ripetere più volte queste parole al piccolo per stimolarlo ed insegnargli a parlare.

E voi, conoscevate questo curioso retroscena sulla prima parola pronunciata dai bambini? È bene ricordare che ogni bambino è diverso e può sviluppare le varie capacità in età diverse, ma il momento esatto in cui ascolterete la sua prima parola sarà magico.