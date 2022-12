Zuppa di vongole di zia Michela: se la prepari a Capodanno fai innamorare tutti i tuoi ospiti. Un piatto dal sapore eccezionale.

Ci siamo appena lasciati il Natale alle spalle, ma i più organizzati stanno già pensando a che cosa cucinare per il Cenone di Capodanno. Il momento più atteso di tutto l’anno.

Ad ogni modo, se hai ancora le idee un po’ confuse sul menu e non vuoi servire i classici spaghetti con le vongole continua subito a leggere il nostro articolo di oggi e scoprirai una ricetta a dir poco eccezionale. Stiamo parlando della zuppa di vongole di zia Michela. Un vero capolavoro di gusto! Facile e piuttosto veloce da fare, se la porti in tavola il 31 dicembre farai innamorare tutti i tuoi ospiti e non solo. Provare per credere! Ma ora bando alle ciance e cominciamo!

Zuppa di vongole di zia Michela

Forse non ci avevi mai pensato prima d’ora, ma anche una deliziosa zuppa di pesce può diventare un piatto di Capodanno da leccarsi i baffi. Una volta che l’avrai provata di sicuro non vorrai lasciarla più perché è davvero buonissima. In particolare, quest’oggi andremo a vedere come preparare la zuppa di vongole di zia Michela. Una ricetta semplice, ma dai sapori irresistibili che saprà conquistare anche i palati più esigenti. Se vuoi sapere subito come si prepara, dai un’occhiata alla lista completa della spesa e poi mettiti ai fornelli.

Ingredienti:

1 chilogrammo di vongole;

1 cipolla;

2 spicchi d’aglio;

1 cucchiaio di farina;

1 cucchiaio di salsa di pomodoro;

2 foglie d’alloro;

1 pizzico di peperoncino;

1 bicchiere di vino bianco secco;

prezzemolo fresco;

sale;

olio extravergine d’oliva.

Preparazione

Una volta reperiti tutti gli ingredienti necessari, preparare la zuppa di vongole di zia Michela sarà semplicissimo. Non dovrai fare altro che seguire le nostre indicazioni ed in men che non si dica sarai pronto a servire un piatto di Capodanno da leccarsi i baffi. Provare per credere! Per cominciare, metti a spurgare le vongole con acqua e sale per un paio d’ore circa.

Dopodiché, risciacqua le vongole e tienile da parte. Inizia a tagliare la cipolla a cubetti e mettila a soffriggere in una padella antiaderente con un filo d’olio extravergine d’oliva, due spicchi d’aglio ed un pizzico di peperoncino. Quando la cipolla sarà diventata bella trasparente, aggiungi un cucchiaio di farina ed incorpora il pomodoro. Insaporisci con l’alloro e sfuma tutto con il vino bianco a fuoco alto.

A questo punto, potrai finalmente aggiungere le vongole e continuare a cuocere finché non si saranno aperte tutte. Non ti resterà, infine, che spegnere il fuoco, spolverare la zuppa di vongole di zia Michela con del prezzemolo fresco tritato e portare tutto in tavola. Questo piatto farà innamorare di sicuro tutti i tuoi ospiti. Semplicemente irresistibile!