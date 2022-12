Ci sono buone notizie per i Vergine ma quest’altro segno invece attraverserà un brutto periodo

La Vergine riceverà solo buone notizie, ma quest’altro segno attraverserà un brutto periodo: questa non ci voleva proprio.

Chi si sarebbe mai aspettato che, in attesa dell’anno nuovo, questo 2022 si sarebbe chiuso nei migliori dei modi? Da quanto fanno sapere le previsioni, però, sembrerebbe che sia proprio così e noi non possiamo esserne che felici. Al Toro e a quest’altro segno di cui vi abbiamo recentemente parlato, si aggiunge anche la Vergine con le sue buone notizie.

Chi lo dice che i prossimi giorni saranno parecchio deludenti? In attesa del nuovo anno, sembrerebbe che la maggior parte dei segni zodiacali avrà una fine anno davvero indimenticabile. Non solo da una parte ci saranno coloro che riceveranno un carico di soldi, ma anche quelli che potranno finalmente esultare per l’arrivo di buone notizie. Da quanto ci fanno sapere le previsioni, però, sembrerebbe che non tutti possano cantare vittoria. Se la Vergine, come dicevamo poco fa, vivrà un momento magico, ci sarà un segno che attraverserà un momento parecchio buio.

Se coloro che appartengono a questo segno credevano che il 2022 sarebbe terminato nei migliori dei modi, si sbagliavano di grosso! Gli ultimi giorni dell’anno, infatti, saranno parecchio deludenti per loro e, soprattutto, ricchi di brutte notizie. Si riprenderanno per il 2023? Questo è ancora da vedere. Nel frattempo, però, scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi giorni.

La Vergine riceverà buone notizie, ma questo segno non vivrà un momento favorevole: cosa accadrà

Siamo consapevoli che le previsioni astrali che vi stiamo per dare non renderanno felici proprio tutti, ma non possiamo assolutamente fare a meno di dirvele. Sembrerebbe, infatti, che non tutti i segni zodiacali possano cantare vittoria a chiusura anno. E che se da una parte c’è la Vergine che riceverà molte buone notizie, dall’altra ce n’è un altro che attraverserà un brutto periodo. Non ci voleva proprio una cosa del genere, vero? Avete pienamente ragione! Procediamo, però, con ordine e cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Dopo un periodo non molto facile, coloro che sono nati sotto la stella della Vergine possono finalmente esultare! Gli ultimi giorni dell’anno, infatti, saranno parecchio fortunati per loro. E, soprattutto, consentiranno loro di poter fare il carico di energie. Coloro che, invece, non godranno dello stesso influsso positivo saranno coloro che appartengono al segno della Bilancia. È proprio questa stella, infatti, ad essere la più sfortunata in questi ultimi giorni dell’anno e ad attraversare un momento non facile.

Cari amici della Bilancia, vi consigliamo di fare molta attenzione a tutto quello che vi accadrà nei prossimi giorni. E, soprattutto, a stare ben lontani da situazioni che potrebbero farvi perdere completamente le staffe. Diffidate, quindi, da chi vi dice di esservi amico o, addirittura, da chi sostiene di volervi parecchio bene: tutti mentono! Sappiate, inoltre, che questo non è affatto il momento buono di investire, dare una svolta alla vostra vita o, peggio ancora, prendere decisioni affrettate: potrebbe ritorcersi tutto contro!

Non sappiamo cosa vi riserverà il 2023, ma questo 2022 non si concluderà perfettamente: in bocca al lupo!