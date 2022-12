Dove passerà le vacanze Elisabetta Gregoraci: un posto incantevole, ma molto lontano. Guardate un po’ qua: non riuscirete a crederci!

Molto seguita sia in tv che sui social network, la showgirl Elisabetta Gragoraci è senza dubbi uno dei volti più amati di Instagram. Il suo profilo, infatti, vanta la bellezza di quasi 2 milioni di follower.

Basta dare un’occhiata alla galleria delle foto per scoprirne il motivo. La Gregoraci, di fatto, è solita condividere con i fan ogni momento della sua vita privata e lavorativa, regalando degli scatti davvero imperdibili. A tal proposito, avete già visto dove ha deciso di passare le vacanze di Natale la bella Elisabetta? Si tratta di un posto davvero incantevole, seppure molto lontano. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: non riuscirete a crederci!

Dove passerà le vacanze Elisabetta Gregoraci

Come ogni anno, anche stavolta sono state tantissime le star che hanno deciso di passare le vacanze di Natale in un posto lontano da casa e, preferibilmente, al caldo. Che cosa c’è infatti di meglio che concedersi un po’ di relax al mare in un luogo paradisiaco quando al contrario in Italia fa freddo?

Sicuramente si tratta di un modo molto efficace per rigenerarsi. Ma avete già visto dove è volata la ex moglie di Flavio Briatore? Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: un posto davvero incantevole!

Guardate un po’ qua

Come abbiamo anticipato poco fa, la celebre showgirl Elisabetta Gregoraci quest’anno ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale in un luogo incantevole, lontano da casa. Un vero paradiso terrestre fatto di spiagge bianchissime ed acque cristalline. Basta, infatti, dare un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprire la splendida destinazione da lei scelta. Avete già visto?

Ebbene, la Gregoraci pochissimi giorni fa è voltata in Africa, per l’esattezza a Malindi, in Kenya. In questo luogo incantevole, dove l’ex marito Flavio Briatore possiede un lussuoso resort, il Billionaire Resort & Retreat Malindi, spesso scelto dalla showgirl come meta per le vacanze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Del resto, come sappiamo, i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto da trascorrere ancora moltissimo tempo insieme per la felicità del figlio Nathan Falco. Le foto pubblicate sul suo profilo Instagram sono davvero imperdibili. In alcuni scatti la Gregoraci sfoggia un bikini verde acido leopardato, con top monospalla e un dettaglio dorato e gonna abbinata.

In altri, invece, si può ammirare un due pezzi a fantasia con slip con i laccetti sui fianchi. Il tutto sempre accompagnato da un accessorio immancabile, i suoi occhiali da sole con lenti a forma di cuore. Insomma, come sempre Elisabetta Gregoraci appare più bella e radiosa che mai, mentre stringe fra le braccia sua figlio e si gode qualche giorno di vacanza in un vero paradiso terrestre. Quanti vorrebbero essere al suo posto?