Era Hermione in Harry Potter, com’è diventata l’attrice: si mostra così a distanza di anni

Era Hermione in Harry Potter, avete visto com’è diventata l’attrice? Si mostra così a distanza di anni dall’ultimo capitolo della saga.

Harry Potter è una saga cinematografica che ha avuto un successo impressionante. Grandi e piccini si sono lasciati travolgere dalla bellezza della storia del mago con la cicatrice sulla fronte. Harry è il protagonista: scopre soltanto dopo anni di essere un mago. Quando incontra Hagrid che va a cercarlo a casa degli zii viene a sapere ogni cosa su di lui e i suoi genitori.

Arrivato a Hogwarts tutti lo identificano come ‘il ragazzo che è sopravvissuto’. Sulla strada verso la scuola stringe un legame speciale con Hermione, una strega brillante e dal fare intraprendente, e con Ron Wisley, che diventa il suo migliore amico. Insieme ogni anno affrontano grandi pericoli e ostacoli che sembrano insormontabili fino alla battaglia finale, nell’ultimo capitolo della saga. Abbiamo seguito Harry Potter con amore e attenzione, navigando nella magia e nella bellezza di Hogwarts.

Abbiamo apprezzato tutto il cast: ogni attore e tutte le attrici hanno dato tanto alla serie che ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo. A distanza di anni dall’uscita dell’ultimo film ancora oggi questa è amatissima. Tra i personaggi che sicuramente abbiamo amato c’è quello di Hermione Granger interpretata dall’attrice Emma Watson. Sono passati anni dall’ultima volta che ha portato in scena l’abile strega, avete visto com’è oggi?

Era Hermione in Harry Potter, com’è oggi l’attrice a distanza di molti anni

Hermione Granger è un personaggio amatissimo della saga di Harry Potter. Era soltanto una bambina quando la prima volta ci siamo lasciati travolgere dalla sua intraprendenza e dalla sua intelligenza. Nella serie è la figlia di genitori babbani, ovvero non sono maghi ma lei è una delle streghe più brillanti della sua generazione. Ad interpretarla è stata l’attrice Emma Watson che ha assunto i suoi panni in maniera impeccabile.

E’ stata perfetta e come li stessa ha detto più volte, sapeva fin dall’inizio che quella parte doveva essere sua, avendo molto in comune con Hermione. Ad un certo punto, come abbiamo scoperto dal documentario messo in scena per il 20esimo anniversario della saga, l’attrice ha confessato di aver pensato di lasciare il suo personaggio prima ancora dell’ultimo capitolo. Alla fine non l’ha fatto e abbiamo potuto vederla anche nella battaglia finale contro Lord Voldemort. Sono passati anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista vestire i panni di Hermione, avete visto com’è diventata?

Ecco la bellissima Emma Watson oggi. A distanza di tempo è naturalmente cambiata: adesso è una donna e un’attrice meravigliosa, allora era una bambina pronta a far vedere alla sua giovanissima età il talento che l’ha contraddistinta negli anni. A voi è piaciuto il suo personaggio?