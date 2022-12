Passato il Natale non rimane da festeggiare che l’ultimo dell’anno: per una cena fuori dal comune a Capodanno scegli questi gnocchetti!

Abbiamo appena festeggiato la Vigilia, il Natale e Santo Stefano. Ma ovviamente siamo già impegnati nell’organizzazione del cenone per l’ultimo dell’anno. Solo pochi giorni, infatti, ci separano dalla fine del 2022 per accogliere, nel migliore dei modi, il 2023. In cima alla lista delle cose da fare c’è la scelta del menu. Non vogliamo riproporre le stesse pietanze, questo è certo. Per una cena di Capodanno fuori dal comune scegli questi gnocchetti: da leccarsi i baffi!

Aspettiamo tutti con trepidazione ed emozione questa serata che sembra avere sempre qualcosa di magico. Chiudere un capitolo per iniziarne uno nuovo di zecca è sempre un modo per ricaricare le pile e fare il pieno di buoni propositi. Vogliamo che tutto sia perfetto, per questo vi abbiamo anche dato un consiglio prezioso: occhio a questo dettaglio, gli ospiti lo noteranno subito!

Se state scegliendo il primo piatto per il vostro cenone abbiamo un’idea davvero sfiziosa da farvi provare: questi gnocchetti sono la fine del mondo!

Gnocchetti a Capodanno: per il tuo cenone prepara questo piatto squisito

Invece del solito primo a base di pesce o dei classici cannelloni, perché non realizzare qualcosa di sfizioso e saporito, particolare e adatto a tutti:

gnocchi;

mezzo chilo di patate;

3 salsicce;

1 scatolino di panna da cucina (circa 200 ml);

parmigiano grattugiato quanto basta;

100 grammi di pancetta a cubetti;

olio, sale e pepe quanto basta;

spezie a piacere.

Se può sembrare una ricetta complicata state tranquilli, è semplicissima. Iniziamo lavando le patate e sbucciandole, quindi sbollentiamole in acqua salata fino a intenerirle.

Intanto, in una padella antiaderente, versiamo un filo d’olio e uniamo le salsicce sbriciolate a cui avremo tolto il budello. Lasciamole rosolare il tempo necessario, se vogliamo possiamo sfumare con un po’ di vino. Quando saranno quasi giunte a cottura uniamo la pancetta e lasciamo dorare.

Scoliamo le patate e schiacciamole, trasformandole in crema. Riversiamo la crema nella padella con le salsicce e la pancetta. Uniamo la panna e mescoliamo a fiamma dolce fino ad ottenere un composto omogeneo. Insaporiamo con sale e pepe e spegniamo la fiamma, basteranno due minuti.

Cuociamo gli gnocchetti, impiegheremo giusto pochi istanti una volta che l’acqua bolle. Appena cotti scoliamoli e riversiamoli nella padella con la crema. Uniamo una bella spolverata di parmigiano e mescoliamo per distribuire il condimento in modo omogeneo. Controlliamo il sale e uniamo le spezie che preferiamo. Non resta che impiattare e servire: che squisitezza, un piatto semplicissimo ma delizioso che conquisterà il palato di tutti!

Consiglio extra: se preferiamo possiamo anche omettere la pancetta o sostituirla con del prosciutto cotto. Possiamo anche usare del pecorino al posto del parmigiano.