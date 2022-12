Cosa devi assolutamente pulire prima del cenone di Capodanno: gli ospiti lo noteranno subito; la mossa che non puoi sbagliare.

Manca poco ad una nuova, infinita, ‘abbuffata’ di famiglia: il cenone di Capodanno è alle porte e non c’è niente di più bello che aspettare la mezzanotte in compagnia delle persone che amiamo. Se, però, il cenone si terrà a casa tua, ci sono diverse cose a cui devi pensare affinché la serata proceda per il meglio. No, non parliamo soltanto della preparazione del cibo, ma anche delle pulizie di casa.

Nonostante ci occupiamo della casa ogni giorno, è importante provvedere ad una pulizia più approfondita delle nostre stanze quando sappiamo di ricevere degli ospiti. Soprattutto nel caso di un pranzo e di una cena: gli invitati sono numerosi e resteranno a casa tua per un bel po’ di tempo. Tempo necessario per notare qualcosa ‘fuori posto’… Se ci sono alcune mansioni su cui puoi sorvolare, ce ne sono altre a cui non devi assolutamente dire di no: ecco cosa devi per forza pulire prima dell’ultima notte dell’anno.

Pulire prima del cenone di Capodanno: cosa non devi assolutamente dimenticare

Il 2023 è ormai alle porte: un nuovo anno sta per iniziare, ricco di buoni propositi e speranze. Per accoglierlo, ci si riunisce in famiglia, mangiando, giocando e divertendosi, in attesa del countdown di mezzanotte. Se il cenone si farà a casa tua, però, prima bisogna organizzarsi! Non parliamo soltanto della spesa e della preparazione della succulenta cena, ma anche delle pulizie. La casa dovrà essere pulita e profumata, così da risultare super accogliente per chi trascorrerà la vigilia di Capodanno con te. Inizia a pulire e spolverare qualche giorno prima, così da non ritrovarti con tante cose da fare all’ultimo minuto. Se non riesci a pulire proprio ogni angolo della casa, stai tranquilla: gli ospiti saranno lì per divertirsi e non per cercare i granelli di polvere con la lente d’ingrandimento! C’è una cosa, però, che è meglio non dimenticare: è la traccia di ‘sporco’ che maggiormente salta all’occhio quando entri in casa.

Parliamo proprio di loro, i vetri! Che si tratti di finestre, porte o specchi, queste superfici vanno assolutamente pulite prima di accogliere ospiti in casa. Gli aloni, le manate e tutte le macchie presenti sulle finestre sono super visibili: un effetto decisamente fastidioso, che dovrai evitare. Ritagliati un po’ di tempo per far splendere tutti i vetri di casa e vedrai il risultato: tutta la tua abitazione ti sembrerà più brillante e piena di luce!

Altro step da non dimenticare, ovviamente, è quello relativo alla pulizia del bagno: fai in modo che questa stanza sia igienizzata e, soprattutto, profumata e non sbaglierai nulla.