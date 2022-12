Come eliminare le macchie di vino dai tessuti: un trucco che ti servirà dopo le feste

Eliminare le macchie di vino dai tessuti non sarà più un problema: ti basterà conoscere questo trucco ed il gioco è fatto!

Le macchie di vino sono decisamente quelle più detestate perché non riescono a venir via nemmeno con il prodotto più acquistato al banco del supermercato! Ma se ti dicessi che il rimedio è invece un altro? Ebbene, non ti servirà spendere un mare di soldi per ottenere il risultato sperato perché con questo semplice rimedio che voglio farti conoscere avrai un trucco semplice a portata di mano per sbarazzarti definitivamente della macchie di vino dai tessuti.

In questi giorni di festa appena trascorsi abbiamo sfoggiato le tovaglie più belle, il servizio più scenografico per questo magico Natale. Ma qualcosa è andato storto ed ecco che un calice di vino è finito direttamente sulla tovaglia e sui nostri vestiti. Premettendo che è necessario correre tempestivamente ai ripari quando il vino ci casca addosso se vogliamo evitare di combattere a lungo contro quelle macchie ostinate, ti dico però che è anche possibile sbarazzarsene con questo trucco formidabile! Di cosa si tratta?

Questo semplice trucco ti permetterà di eliminare le macchie di vino dai tessuti in un men che non si dica: corri subito ai ripari

Il vino è una bevanda che ormai da secoli finisce sulle nostre tavole. In occasione delle festività natalizie siamo soliti portare in tavola quello migliore da gustare accompagnato alle magnifiche pietanze che sono in tavola. Una bevanda da accompagnamento gradita a molti d’altronde. Attenzione però alle macchie di vino! Se quel calice di vino dovesse accidentalmente essere versato sui tessuti, beh avremmo una bella gatta da pelare perché come sappiamo le macchie di vino sono fra quelle più ostinate da trattare. Certo però, non sono impossibili da eliminare. Per questo motivo, voglio farti conoscere un trucco che ti renderà le cose più facili. Quando i nostri tessuti si macchiano con il vino, sai con cosa puoi provare ad eliminare le macchie? Ebbene, non parliamo dei soliti detersivi ma di un rimedio casalingo che sembra essere molto apprezzato! Un trucco della nonna se così vogliamo definirlo che si avvale dell’impiego di un ingrediente che tutti abbiamo in casa e che utilizziamo quotidianamente in cucina.

Di cosa parliamo esattamente? Del sale amici! A quanto pare, qualora la macchia sia ancora fresca , possiamo correre tempestivamente ai ripari utilizzando del semplice sale. Ci basterà tamponare con un fazzoletto per assorbire l’eccesso e poi ricoprire la macchia con una manciata di sale grosso. Questo in poco tempo provvederà ad assorbire la macchia. Dopo aver lasciato agire, ci basterà grattare con delicatezza la superfice e procedere poi al normale bucato.

E se la macchia è invece ormai secca? Sì anche in questo caso abbiamo un infallibile alleato proveniente direttamente dalla cucina in grado di aiutarci. Parliamo ora del succo di limone! Quando la macchia è ormai asciutta, secchia e quindi non recente, il rimedio è proprio lui. Ci basterà miscelare il succo di metà limone con un po' di detersivo liquido per bucato a mano e procedere a mettere in ammollo il tessuto in questione. Dopodiché dopo aver lasciato agire, non dobbiamo fare altro che provvedere al normale lavaggio.

Et voilà, il problema è risolto. E tu conoscevi questo metodo?