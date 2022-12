Disney +, succederà già a gennaio: tutti senza parole

Disney +, succederà già a partire da gennaio: guardate un po’ qua, resteranno tutti senza parole. Davvero incredibile!

La notizia è appena arrivata e sta già facendo facendo il giro del web. Riguarda la piattaforma di streaming online Disney + e succederà già a partire dal mese di gennaio.

Sapete già che cosa sta succedendo? Quando lo scoprirete non riuscirete proprio a credere ai vostri occhi. Davvero incredibile! Se siete curiosi di saperne subito di più continuate a leggere il nostro articolo di oggi e non ve ne pentirete. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Sono in arrivo delle novità a dir poco pazzesche!

Disney +: succederà già a gennaio

Come abbiamo anticipato poco fa, a partire dal mese di gennaio sul canale Disney + arriveranno delle grandiose novità. In particolare, è previsto un notevole arricchimento del catalogo dei titoli da vedere.

A tal proposito, oltre alla solita programmazione, verrà lasciato maggiore spazio a casi di cronaca e comedy inglesi. Inoltre, non mancheranno anche dei nuovi documentari. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta! Ma vediamo subito quali saranno le novità del prossimo mese.

Maggiori informazioni

A partire dal mese di gennaio, su Disney + saranno disponibili all’interno del catalogo alcuni nuovi film e serie. In particolare tra le serie TV live-action originali ci saranno:

Ecco a voi i Chippendales (8 episodi): in partenza dall’11 gennaio, racconta la storia di un immigrato indiato che fonda la sua fortuna su un impero di spogliarellisti famoso in tutto il mondo;

(8 episodi): in partenza dall’11 gennaio, racconta la storia di un immigrato indiato che fonda la sua fortuna su un impero di spogliarellisti famoso in tutto il mondo; Extraordinary (8 episodi): dal 25 gennaio. Racconta di un mondo in cui tutte le persone dopo i 18 anni sviluppano un potere speciale, ad eccezione di una ragazza che intraprenderà un viaggio per scoprire il suo super potere;

(8 episodi): dal 25 gennaio. Racconta di un mondo in cui tutte le persone dopo i 18 anni sviluppano un potere speciale, ad eccezione di una ragazza che intraprenderà un viaggio per scoprire il suo super potere; Welcome to Wrexham (18 episodi): dal 25 gennaio. I protagonisti devono imparare a gestire uno dei migliori club di calcio del mondo;

(18 episodi): dal 25 gennaio. I protagonisti devono imparare a gestire uno dei migliori club di calcio del mondo; Chasing Waves (8 episodi): disponibile dall’11 gennaio. E’ una docu-serie sulla nascita del surf in Giappone;

(8 episodi): disponibile dall’11 gennaio. E’ una docu-serie sulla nascita del surf in Giappone; American Crime Story (29 episodi suddivisi in 3 stagioni): dal 25 gennaio. Mette in scena i più famosi crimini d’America.;

(29 episodi suddivisi in 3 stagioni): dal 25 gennaio. Mette in scena i più famosi crimini d’America.; Criminal Minds: Evolution (10 episodi): dal 18 gennaio. E’ lo spin off di Criminal Minds.

Per quanto riguarda le serie TV d’animazione non possiamo non citare:

Koala Man (8 episodi): dal 9 gennaio. Il protagonista è un padre di mezza età che vuole eliminare la criminalità nella sua cittadina;

(8 episodi): dal 9 gennaio. Il protagonista è un padre di mezza età che vuole eliminare la criminalità nella sua cittadina; Little Demon (10 episodi): dal 18 gennaio. La protagonista è una tredicenne che cerca di vivere una vita normale con la madre rimasta incinta di Satana. Le due, però, sono continuamente colpite da eventi mostruosi.

Infine, tra i film live-action: