Quanto costa la villa di George Clooney sul Lago di Como: cifre da capogiro!

In tantissimi sanno che George Clooney ha acquistato una villa sul Lago di Como, ma sapete quanto costa? La cifra è da capogiro.

C’è chi non apprezza le bellezze della nostra terra, decidendo addirittura di andare in villeggiatura all’estero, e chi invece le apprezza tanto da acquistare una casa. Sono tantissimi, infatti, i Vip che hanno scelto proprio il nostro Bel Paese come tappa fissa per le loro vacanze, ma tra quelli che sono stati i primi c’è proprio lui: George Clooney.

Come dicevamo, quindi, George Clooney è stato tra i primi divi di Hollywood a comprare casa in Italia e a farci tappa fissa nel momento del bisogno. Tutti, infatti, sanno che l’amatissimo attore possiede un’immensa villa sul Lago di Como.

Era esattamente il 2002 quando George Clooney, fortemente affascinato dalla bellezza del posto e della sua tranquillità, ha scelto di acquistare una villa – denominata Villa Oleandra – sul Lago di Como dal valore di circa 10 milioni di euro. Da quel preciso momento, da come si può chiaramente comprendere, sono trascorsi ben 20 anni ed il divo di Hollywood ha continuato a trascorrere le sue vacanze estive qui, ma siete curiosi di sapere oggi a quanto ammonta il suo prezzo. Appurato che nel frattempo il mercato immobiliare è molto cambiato, volete davvero sapere quanto vale adesso la villa di Clooney sul Lago di Como?

Quanto costa la villa di George Clooney sul Lago di Como? Valore inestimabile

Se Stefano De Martino ha scelto di affittare un’immensa casa a Posillipo e di trascorrere qui delle imperdibili vacanze con Belen Rodriguez, George Clooney ha optato per un posto altrettanto incantevole, ma decisamente più tranquillo. Nel 2002, come dicevamo poco fa, il divo di Hollywood ha scelto di acquistare per circa 10 milione di euro una villa sul Lago di Como. Siete curiosi di sapere a quanto ammonta oggi il suo valore?

Completamente immersa nel verde, la villa italiana di George Clooney offre una privacy più unica che rara. Non è un caso, infatti, se l’attore sceglie di soggiornarvi quando è in vacanza o, addirittura, quando vuole staccare dalla sua routine e vita frenetica. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Si legge, infatti, che la villa possieda un enorme giardino, una pizzeria, una piscina interrata e un immenso solarium. Insomma, chi più ne ha, più ne metta.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il valore di questa magnifica villa? All’epoca, è stata acquistata per 10 milioni di euro, ma oggi? Reggetevi forte, ma si suppone che valore di villa Oleandra non sia raddoppiato e né triplicato, ma ben 10 volte più alto. Clamoroso, non trovate? Fatevi, quindi, un attimo due conti: se al momento dell’acquisto è stata pagata ‘solo’ 10 milioni di euro, oggi il suo costo si aggirerebbe intorno ai 100 milioni.

Cosa ne pensate?