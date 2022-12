Un’idea perfetta per chi ha ricevuto un po’ di soldi in regalo a Natale: ecco dove metterli

Ecco qui pronta per te un’idea perfetta se hai ricevuto un po’ di soldi in regalo a Natale: vediamo subito dove metterli!

Natale è appena passato e sicuramente anche tu avrai ricevuto un bel po’ di regalo. In particolare, se ti hanno dato qualche soldo e non sai ancora come investirlo sei capitato nel posto giusto.

Quest’oggi infatti andremo proprio a darti qualche utile suggerimento. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: ecco come puoi usarli, davvero incredibile! Ma ora basta perdere altro tempo prezioso ed entriamo subito nel merito del discorso.

Un’idea perfetta per chi ha ricevuto un po’ di soldi in regalo a Natale

Anche tu hai ricevuto un po’ di soldi in regalo per Natale? Allora non ti resta che continuare subito a leggere il nostro articolo di oggi, perché nei prossimi paragrafi andremo a darti qualche utile consiglio su come impiegarli. Di sicuro ti sarà di grande aiuto.

Ma ora bando alle ciance e vediamo immediatamente che cosa ci puoi fare. Quando scoprirai questa idea geniale resterai di sicuro senza parole e ti stupirai di non averci mai pensato prima d’ora. Guarda un po’ qua.

Ecco dove metterli

Se per Natale hai ricevuto un po’ di soldi in dono ed hai ancora le idee confuse su come spenderli ecco qui pronta per te un’idea davvero geniale. In pratica, anziché sperperarli in shopping o altre cose futili perché non li metti qui? Quando scoprirai di che cosa stiamo parlando non riuscirai a crederci di non averci mai pensato prima d’ora.

Ebbene, il modo migliore per investire il denaro ricevuto a Natale è questo. Non devi fare altro che aprire un libretto postale e versarli proprio lì. In particolare, se vuoi aprire un libretto per i tuoi figli potrai scegliere fra diverse soluzioni. Il Conto Deposito, per esempio, è disponibile in 3 soluzioni diverse a seconda dell’età. C’è il libretto “io cresco” per i bambini tra 0 e 12 anni, “io conosco” per i minori tra i 12 e i 14 e “io capisco” per i ragazzi tra 14 e 18 anni. Il passaggio da una fascia all’altra è automatico.

In alternativa, si può optare per un buono con un rendimento annuo lordo che arriva fino al 4,50%. Infine, si può anche scegliere di attivare un piano di risparmio Piccoli e Buoni che potrà essere alimentato nel corso del tempo da genitori e altri parenti.

Anche la banca offre delle soluzioni simili. Per esempio c’è il libretto di risparmio bancario, le cui condizioni possono variare a seconda della banca. In generale, possiamo dire che si può scegliere tra il conto deposito con rendimenti maggiori, ma con vincoli e scadenze più serrate e il piano di accumulo del capitale più adatto ai bambini, in quanto permette di sfruttare il mercato a lungo raggio.