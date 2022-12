Maurizio Costanzo, “L’ho capito grazie a Maria”: cosa ha imparato dalla moglie

In collegamento con “Oggi è un altro giorno”, Maurizio Costanzo ha rivelato cosa ha appreso in questi anni accanto a Maria De Filippi.

Se con la sua carriera ha scritto una pagina importante del giornalismo italiano, anche dal punto di vista sentimentale non si può dire che Maurizio Costanzo si sia risparmiato. Tutti sanno che prima di incontrare l’amore della sua vita in Maria De Filippi, il noto volto televisivo ha pronunciato il fatidico “sì” per ben altre tre volte, oltre ad aver vissuto una storia molto importante con Simona Izzo sfociata in una lunga convivenza.

Fatto sta che con la conduttrice di Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te e altri programmi targati Mediaset, sembra proprio esserci una sintonia davvero profonda. Conosciutisi ad un convegno nei primi anni ’90, i due convolarono a nozze nel ’95 e da allora sono una delle coppie più innamorate ed unite dell’intero mondo dello spettacolo.

In varie occasioni è apparso chiaro quanto i due si sentano legati l’uno all’altra. In un’intervista concessa a Vanity Fair, Costanzo dichiarò: “Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato ‘Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò’. Lo penso ancora”. Dal canto suo, la scorsa estate Maria aveva commentato queste parole al settimanale Oggi: “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore”.

A testimonianza del grande amore che li unisce, Costanzo ha raccontato giorni fa un altro dettaglio sul loro rapporto, che fa capire tutta la stima che il giornalista nutre nei confronti della donna che ha accanto.

Maurizio Costanzo parla di Maria De Filippi: “Mi ha insegnato a…”

In collegamento con la trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone, pochi giorni fa Maurizio Costanzo ha ripercorso con la conduttrice i momenti salienti della sua straordinaria carriera. Nel presentare il suo nuovo libro, la Bortone ne ha letto un passaggio in cui il giornalista parla della parità tra uomo e donna, concetto nel quale crede profondamente.

“Credo che la donna in questi anni per fortuna ha avuto una sua importante evoluzione e oggi l’uomo ha capito finalmente quanto è importante la donna”, ha commentato. Serena Bortone gli ha poi chiesto che ruolo abbia giocato Maria nel raggiungimento di questa consapevolezza anche da parte sua. “Io ho preso una rincorsa, sai, mi sono sposato quattro volte. Alla quarta ci ho azzeccato”, ha risposto Costanzo.

La conduttrice gli ha quindi chiesto quale fosse la cosa più importante che gli ha insegnato la moglie all’interno della relazione e lui ha detto: “Mi ha insegnato ad esserci. Mi ha insegnato il piacere di parlare, anche poco, ma di parlare”.

Una coppia da cui prendere esempio, non c’è dubbio!