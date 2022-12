Perchè Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in letti separati: il motivo che non tutti conoscono, il giornalista ha svelato ogni cosa.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie note nel mondo dello spettacolo più solide: sono insieme da oltre 25 anni. Il matrimonio è stato celebrato il 28 agosto del 1995. Hanno adottato un figlio, Gabriele, che oggi pare lavori nella redazione di Uomini e donne. Sembrerebbe che la conduttrice e il giornalista si siano incontrati per motivi lavorativi e che sia poi nato l’amore dopo.

Non si mostrano molto insieme, nonostante siano legatissimi. Sono abbastanza riservati sulla vita privata anche se qualche volta sono emersi dei retroscena davvero particolari. Per esempio a Che tempo che fa, una volta, sono apparsi entrambi in collegamento dalla loro casa e Maria ha svelato un’abitudine di Costanzo. A quanto pare conserva molto gelato in frigo per poi mangiarlo di notte. Cosa che quest’ultimo ha però negato trovando la pronta risposta della conduttrice.

Non sappiamo tantissimi dettagli di questo amore che va avanti da oltre 25 anni ma sembrerebbe che la coppia dorma in letti separati: scopriamo insieme il motivo.

Perchè Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in letti separati: il motivo è questo, non tutti lo conoscono

Maria De Filippi è la regina delle conduttrici. I suoi programmi sono sempre un successo e dai suoi esordi, ne ha fatta di strada. Da oltre 25 anni è sposata con Maurizio Costanzo: sono una delle coppie più solide della televisione e questo è dovuto non solo all’amore che c’è, ma anche alla stima e al rispetto che hanno sempre avuto l’uno per l’altra.

Moltissimi anni fa hanno adottato un figlio, Gabriele. Oggi lavora nella redazione di Uomini e donne. La conduttrice è legatissima a quest’ultimo ed è molto orgogliosa di lui e di quello che ha fatto. Maria e Costanzo, abbiamo detto, sono insieme da tantissimi anni. Non sappiamo molto sulla loro vita privata di coppia dato che sono abbastanza riservati ma conosciamo un dettaglio che in pochi sapranno: a quanto pare la coppia sembrerebbe dorma in letti separati, il motivo? E’ stato il conduttore a rivelarlo in un’intervista rilasciata tempo fa a Vanity Fair.

Costanzo, come ha detto, ha l’abitudine di guardare la televisione fino a tardi e questo avrebbe potuto portare a discussioni con la sua amata: “Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare… Oltretutto prima russavo pure”, ha spiegato. Sembrerebbe che la coppia non dorma insieme, come disse al tempo dell’intervista, per questo motivo e che il giornalista abbia fatto questa scelta per evitare discussioni con Maria. Voi eravate a conoscenza di questo retroscena sulla coppia?