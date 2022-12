“Non voglio che…”: Maria De Filippi non riesce a nasconderlo, riguarda suo marito Maurizio Costanzo. Rivelazione inaspettata.

Quella composta da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è una delle coppie televisive più amate dal grande pubblico.

Come sappiamo, entrambi sono due conduttori di grande successo che nel corso della loro carriera hanno dato un contributo significativo all’intrattenimento e non solo. Costanzo e la De Filippi si sono sposati nell’ormai lontano 1995 ed insieme hanno costruito una famiglia composta anche dal figlio Gabriele.

Spesso la coppia è apparsa in tv per delle interviste, svelando anche alcuni dettagli inediti sul proprio rapporto. A tal proposito, al settimanale Oggi la conduttrice di C’è posta per te ha parlato a lungo del suo matrimonio con il marito Maurizio, toccando fra l’altro anche alcuni temi molto delicati. Ecco che cosa ha detto.

L’intervista al settimanale Oggi

Qualche tempo fa la conduttrice televisiva Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha affrontato anche alcuni argomenti delicati riguardanti le proprie paure ed il suo matrimonio con Maurizio Costanzo.

In questa occasione la De Filippi ha svelato quelli che sono i suoi più grandi timori. “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli ostacoli e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi” ha dichiarato la conduttrice, soffermandosi successivamente sulla perdita del padre.

“Ci ho messo solo un tappo così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati” ha aggiunto subito dopo. “Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro” ha infine concluso. Un atteggiamento condiviso da tantissime altre persone che proprio come Maria De Filippi cercano di voltare pagina nascondendo in una scatola ciò che più le fa soffrire.

Maria De Filippi, “Non voglio che…”: riguarda suo marito Maurizio Costanzo

Sempre all’interno della stessa intervista, Maria De Filippi ha poi parlato del suo rapporto con il marito Maurizio Costanzo. Quest’ultimo, in particolare, avrebbe più volte dichiarato di avere come desiderio quello di andarsene al momento opportuno, tenendo strette le mani della moglie Maria.

Tuttavia, la conduttrice televisiva ha replicato: “Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”. Un’immagine davvero molto forte a cui la stessa De Filippi non sembrerebbe proprio essere pronta. “Le confesso che non so se sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tenergli la mano quel giorno lì. Troppo dolore” ha infine aggiunto, mostrando al suo pubblico un lato di sé che ancora forse non conosceva.