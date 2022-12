“E sticazzi”, Maria De Filippi non si trattiene e perde la pazienza a Uomini e Donne; cosa è successo nel corso della puntata di oggi della trasmissione.

Una puntata turbolenta, quella di Uomini e Donne in onda oggi, 13 dicembre 2022. Una puntata in cui non sono mancate le discussioni al centro dello studio, a tal punto che è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi. La conduttrice non si è trattenuta e si è lasciata andare ad un’espressione decisamente eloquente.

“E sticazzi”, ha esclamato la padrona di casa, con tanto di ovazione di opinionisti e pubblico, che si è alzato in piedi per applaudire. Scopriamo cosa è successo e perché la conduttrice ha letteralmente sbottato nel corso della registrazione.

Maria De Filippi perde la pazienza a Uomini e Donne: è successo di tutto

È successo letteralmente di tutto nella puntata di oggi, 13 dicembre 2022, di Uomini e Donne. Puntata che, come sempre, è stata dedicata ai protagonisti del trono Classico e a quelli del trono Over. Ad aprire le danze sono stati proprio due protagonisti del trono Over, con una discussione che è già stata protagonista delle puntate precedenti. Parliamo di Alessandro e Pinuccia, arrivati ormai ai ferri corti per via della gelosia ossessiva della dama. Quest’ultima non riesce a capire che da parte del cavaliere c’è solo amicizia e continua a tartassarlo, facendolo sentire a disagio. Ad intervenire in aiuto del 92 enne sono stati gli opinionisti Tina e Gianni, ma anche la stessa Maria De Filippi.

La conduttrice, una volta per tutte, ha chiesto ad Alessandro cosa provasse per Pinuccia, affinché quest’ultimo potesse, per l’ennesima volta, spiegare alla dama che la situazione non è più tollerabile. Pinuccia, però, non sembra proprio capire e ha continuato a ribadire il fatto che Alessandro l’abbia illusa. “L’hai detto ti amo, quando mi hai abbracciato, che bugiardo! Non è vero”, ha esclamata la dama. “Ti voglio bene come amicizia ti ho detto”, ha replicato Alessandro. Un botta e risposta infinito, nel quale si è inserita Maria: “Pinuccia non sente le cose che senti tu, è stufo”. La discussione continua e, a un certo punto, Maria si lascia andare ad un’esternazione che scatena il pubblico.

“Non sono mica una ragazzina io, ho 80 anni!”, ha esclamato Pinuccia. “A volte si, lo sei”, replica Alessandro. “Sai perché? Perché ti voglio bene”, aggiunge Pinuccia. Ed ecco che Maria De Filippi esclama: “E sticazzi!”. Una pioggia di applausi segue l’esclamazione di Maria De Filippi: il pubblico in studio, compresi Gianni e Tina, si alzano in piedi per applaudire. “Finalmente! Inutile che ora piangi, strega, sono lacrime finte. Non sono lacrime di pentimento”, ha commentato la Cipollari.

Un vero e proprio caos in studio: Pinuccia avrà capito la posizione di Alessandro o ci saranno nuovi scontri? Non ci resta che attendere le prossime puntate.