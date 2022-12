“Quando dico che ho 80 anni non mi crede nessuno”: il particolare caso a Uomini e Donne; tutti senza parole nello studio della trasmissione.

Manca sempre meno al consueto stop per le vacanze natalizie: come ogni anno, anche stavolta Uomini e Donne non andrà in onda nel corso delle festività, per poi tornare regolarmente a gennaio. Si formerà qualche coppia prima della pausa? In attesa di scoprirlo, vi parliamo di una dama che ha letteralmente sconvolto tutti quando è entrata in trasmissione.

Si tratta di Michela, arrivata nel programma per conoscere Alessandro, 92 anni, uno dei protagonisti più amati del trono Over. La donna, come di consueto nel dating show di Maria De Filippi, si è seduta al centro studio e si è presentata, spiegando di voler conoscere il cavaliere. Una decisione che ha spiazzato gli opinionisti, che non si aspettavano che la dama scegliesse di corteggiare un uomo di più di 90 anni. Questo perché nessuno si aspettava che Michela avesse 80 anni: la donna sembra molto più giovane. Curiosi di vederla? Resterete senza parole.

Uomini e Donne, Michela ha 80 anni ma sembra molto più giovane: nessuno ci può credere

Di new entry, a Uomini e Donne, ne arrivano tante, giorno dopo giorno, ma poche hanno attirato l’attenzione come lei, Michela. La donna è arrivata in studio per conoscere Alessandro Rausa, di 92 anni, e la cosa ha insospettito tutti. “La signora Michela mi sembra giovanissima”, ha esclamato Gianni Sperti, che è rimasto assolutamente senza parole nello scoprire la vera età della nuova arrivata : 80 anni.

Un numero che ha sorpresa tutti, poiché Michela sembra davvero molto più giovane. Una caratteristica di tutta la sua famiglia, come spiegato da lei stessa in studio: “Mi studiano anche i medici, perché non riescono a capire come mai. Ho tanti parenti centenari o che sono morti ultracentenari, siamo tutti così in famiglia”. Il racconto di Michela è proseguito con i dettagli della sue abitudini alimentari e dei suoi hobby: la dama ha ammesso di amare la palestra, ma di non rinunciare a mangiare un po’ di tutto, dal cioccolato ai pasticcini.

Della sua vita privata, ha rivelato di essere divorziata e di avere avuto in seguito una storia durata 33 anni: riuscirà a trovare un nuovo amore proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà ai protagonisti del trono più famoso della tv, over ma anche classico. I tronisti Lavinia, Federico e Fede faranno la loro scelta prima delle vacanze di Natale e avranno il lieto fine? Al momento, nelle ultime registrazione, non vi è stata alcuna pioggia di petali rossi. Non ci resta che attendere!