Com’era Maria De Filippi nel lontano 1992: completamente diversa, ma quello che diceva lasciava già senza parole

Avete mai visto com’era Maria De Filippi nel lontano 1992? Era molto diversa, ma già lasciava senza parole per quello che diceva.

È, senza alcun dubbio, proprio Maria De Filippi una delle regine indiscusse della televisione nostrana. Attualmente sul piccolo schermo con Uomini e donne ed Amici, la conduttrice tv riesce sempre ad intrattenere il suo pubblico con trasmissioni che ‘stuzzicano’ l’interesse di tutti. Se vi chiedessimo se l’avete mai vista nel 1992, ci sapreste dare una risposta? È proprio in quell’anno, stando a quanto si apprende, che ‘queen Mery’ ha esordito dinanzi ai riflettori, impressionando tutti con la sua parlantina e disinvoltura.

Il 1992, quindi, è stato l’anno che ha sancito il debutto di Maria De Filippi in tv, ma anche la sua scalata al successo. Se fino a quel momento, infatti, la conduttrice era ‘sconosciuta’, da quell’anno in poi è diventato dei volti più emergenti del piccolo schermo. Tanto è vero che, a distanza di anni dal suo esordio, nello studio televisivo di Domenica In, Mara Venier la definisce ‘personaggio dell’anno’. Ed era solo il 1995, pensate!

La domanda che tutti ci facciamo è: com’era Maria De Filippi nel 1992? In questo breve video, si vedono chiaramente i suoi cambiamenti. Quello che, però, particolarmente colpisce è quello che, già all’epoca, diceva. Scopriamo qualche cosa in più.

Maria De Filippi nel 1992: cosa ha detto per la sua prima apparizione in tv

In 30 anni di incredibile carriera, Maria De Filippi ne ha collezionati di successi. Oggi è la colonna portante di tantissime trasmissioni seguite e firma di tante altre super apprezzate, ma ricordate il suo esordio in tv? Era esattamente l’anno 1992, come dicevamo precedentemente, e per la prima volta in assoluto la conduttrice si metteva al timone di un famoso show italiano. Parliamo esattamente di ‘Amici’, ovvero un programma che permetteva a persone appartenenti a generazioni diverse di mettersi a confronto. Insomma, una sorta di dibattito!

Siete curiosi, però, di sapere com’era Maria De Filippi nel 1992? Siamo riusciti a rintracciare un vecchio video, che non solo ci permette di capire chiaramente il suo cambiamento, ma anche di farci rendere conto quanto le sue doti fossero chiare sin da subito. Procediamo, però, con ordine. Di seguito, infatti, vi mostriamo il discorso che la padrona di casa di Amici ha fatto per la sua prima apparizione.

“Questo applauso del pubblico mi imbarazza, perché non ho nessun motivo di averlo”, ha iniziato Maria De Filippi la sua ‘presentazione’ al pubblico italiano. “È la prima volta che conduco un programma. C’è un’altra persona che merita l’applauso. Era la persona che conduceva l’anno scorso la trasmissione e che il 3 Settembre è diventata mamma per la seconda volta”, ha spiegato. Parliamo di Gabriella Costa, amata attrice, cabarettista, scrittrice e drammaturga italiana.

Com’è cambiata la conduttrice da allora

Gli anni passano per tutti, non c’è che dire! E se proprio recentemente vi abbiamo proposto la foto di bambina di un amato personaggio tv, oggi non possiamo fare a meno di mostrarvi come sia cambiata Maria De Filippi dal suo debutto in tv. Sono passati ben 30 anni da allora, ma non si può fare a meno di notare quanto la conduttrice sia cambiata. Ovviamente, è sempre bellissima, sia chiaro, ma non si può fare a meno di notare quanto il suo look sia decisamente cambiato rispetto a prima.

Sempre bellissima, non trovate?