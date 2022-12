Non rinunciare allo stile a Capodanno! Questo colore sarà il must-have: al veglione non passerai inosservata

Manca pochissimo al Capodanno, ma se indossi questo colore non risulterai assolutamente inosservata al veglione: must have da imitare.

Poco più di 24 ore e ci buttiamo alle spalle questo 2022 per dare inizio ad un nuovo anno. Cosa dobbiamo aspettarci dal 2023? Questi ultimi non sono stati affatto facili, ma sarà proprio questo quello della svolta? Ci auguriamo proprio di si!

In attesa di poter iniziare un nuovo anno e scrivere ‘nuove pagine’, sono davvero tantissime quelle persone che hanno un unico pensiero: cosa indossare la sera di Capodanno. Seppure sono diversi coloro che preferiscono l’ultima sera dell’anno nella propria casa insieme agli amici di sempre o ai parenti, sono altrettanto numerosi quelli che vogliono trascorrere una serata fuori casa all’insegna della baldoria, del divertimento e di tanto buon cibo. Tu, invece, da che parte stai?

Se anche tu hai prenotato da diverso tempo il veglione ma ti sei ridotta all’ultimo per scegliere i vestiti, hai cliccato proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, ti sveleremo qual è il colore must have di questo Capodanno, che non potrai assolutamente fare a meno di indossare al tuo veglione. Segui il nostro consiglio e ti assicuriamo che non passerai assolutamente inosservata non solo col make up.

Indossa questo colore a Capodanno e gli occhi di tutti saranno solo su di te

Se anche tu hai intenzione di non passare assolutamente inosservata a questo veglione di Capodanno, non puoi assolutamente non seguire il nostro consiglio. Di seguito, infatti, ti sveleremo qual è il must have di quest’anno, che ti renderà agli occhi di tutti unica e bellissima. Metti da parte il classico vestito rosso o, addirittura, pailettes e brillantini, ma dai il benvenuto ad un colore ‘insolito, che ti farà ugualmente brillare.

Sono davvero tantissimi quei colori di tendenza che la moda ci ha proposta per questa stagione autunnale ed invernale, ma tra quelli più gettonati anche per il veglione di Capodanno è sicuramente il fucsia. Avete letto proprio bene, sì: a dispetto di quanto si possa credere, questo colore va benissimo per questa occasione. E riuscirà a donare una lucentezza al tuo outfit.

L’avreste mai immaginato questo vero e proprio colpo di testa? Noi assolutamente no, ma non possiamo assolutamente esimerci dal metterlo in pratica.

Come poterlo abbinare?

Sappiamo benissimo cosa vi state chiedendo: cosa si può abbinare al colore fucsia? Beh, la risposta non è affatto difficilissima! Sia il bianco che il nero calzano davvero a pennello con questa tonalità! Se poi volete osare ancora di più, potreste aggiungersi una nota di verde o, addirittura, di arancione. In questo modo, sicuramente non passerete inosservate. Stesso ed identico discorso anche per i gioielli. Che siano dorati o argentati, siamo certi che riuscirete sempre a fare un’ottima figura.