Il make up giusto per Capodanno: così il tuo viso sarà super luminoso

Ecco il make up giusto per Capodanno: segui questi semplici passaggi e il tuo viso sarà super luminoso.

Il 24, il 25 e il 26 abbiamo trascorso magici momenti in famiglia tra sorrisi e buon cibo. Non solo a tavola ma abbiamo anche passato del tempo fuori, per goderci la magia che c’è in giro per le strade e per i negozi. Solitamente quando usciamo ci prepariamo al meglio per sentirci belli e soprattutto bene. Molte persone non mettono il piede fuori casa senza aver messo prima un po’ di trucco anche se si tratta semplicemente di scendere nel cortile.

Spesso il make up ci dà sicurezza e ci offre quella protezione che non sempre abbiamo. Ormai il Natale è passato e adesso sta per arrivare Capodanno che darà inizio al nuovo anno. Chi lo passerà fuori, chi in casa, tutti si preoccuperanno di prepararsi con la scelta degli abiti giusti ma anche del make up più adatto.

Se non avete la minima idea su come illuminare il vostro viso per questo giorno importante vi lasciamo qui dei passaggi da seguire: se farete in questo modo riuscirete a dare al vostro volto un effetto intenso e super luminoso.

Scegli il make up giusto per Capodanno: se segui questi passaggi il tuo viso sarà super luminoso

Capodanno ormai è alle porte, fra qualche ora festeggeremo il nuovo anno. In questo ultimo giorno dell’anno molte persone oltre a preparare la casa con gli addobbi e la tavola, con delle ricette buonissime, danno attenzione anche al look. Si sceglie il vestito adatto, le calzature che si abbinano, l’acconciatura che ci sta meglio e non manca il make up. La scelta del trucco adatto è sempre molto difficile, per questo vogliamo semplificarvi la vita e darvi alcuni consigli su come truccarvi in questo giorno.

Volete che il vostro viso sia super luminoso? Con questo make up non solo sarà illuminato ma avrete anche un effetto intenso. Il primo passaggio da fare è quello di stendere il primer sul volto e in seguito si passa al fondotinta. Il correttore invece vi servirà per coprire le occhiaie: dovrete stenderlo sotto all’occhio ma potete anche stenderlo sulla palpebra, leggermente. Prendete poi la cipria, questa vi aiuterà a fissare il tutto: non esagerate!

Passiamo agli occhi: potete usare un ombretto dal colore dorato in modo da accentuare la parte interna (vedi foto) e nella parte esterna andrete poi ad usare un colore più scuro, sul marrone, in modo da creare un contrasto. Se volete dare un tocco in più al vostro sguardo, potete applicare l’eyeliner o in sostituzione la matita. Il mascara deve essere messo a zig zag o facendo delle ondulazioni. Infine può essere usato un rossetto dalla tonalità chiara, sul marroncino o color carne o se volete esagerare, scegliere un colore più forte. Non dimenticate il blush e l’illuminante se desiderate che il vostro viso sia super luminoso. Con questo make up sarete impeccabili!