Come mettere l’eyeliner senza fare sbavature: non puoi sbagliare se segui questa tecnica

Usiamo spesso il trucco nella nostra quotidianità. Lo mettiamo prima di uscire, prima di andare ad un evento importante o anche per andare a fare la spesa. Solitamente tendiamo a truccarci di meno se dobbiamo fare delle semplici compere, utilizzando un make up più naturale possibile. Per avere un effetto che sia più semplice e che riesca comunque a valorizzare il viso è possibile scegliere diversi stili.

Vi riportiamo qui i passaggi per un look effetto naturale. Prima cosa da fare dovete stendere il fondotinta in modo da non lasciare grumi, poi mettere il correttore per attenuare le occhiaie e fissare tutto con la cipria. Per gli occhi invece mettete il mascara non esagerando. Prendete lo scovolino, fatelo roteare nel tubetto e quando lo mettete sulle ciglia fate dei movimenti ondulati o a zig zag. Infine scegliete un rossetto nude o sul rosa, color carne.

Se volete mettere anche l’ombretto, fatelo prima di usare il rimmel. Optate sempre per un colore chiaro, sul marroncino. Se volete avere uno sguardo ancora più particolare e intenso aggiungete al vostro trucco l’eyeliner. Sapete qual è la tecnica per non fare errori e non lasciare sbavature? Ve la sveliamo nei minimi dettagli.

Come mettere l’eyeliner senza fare sbavature: segui questa tecnica non puoi assolutamente sbagliare

Fare un make up completo vuol dire usare tanti cosmetici diversi. In base a dove dobbiamo andare scegliamo il nostro trucco. Solitamente usiamo un make up leggero e con un effetto naturale, per fare una passeggiata o per andare a fare delle compere, è diciamo quello che utilizziamo nella quotidianità. Mentre scegliamo uno un po’ più accentuato per gli eventi importanti.

Tra i cosmetici preferiti c’è l’eyeliner anche se non tutti lo sanno mettere. Capita sempre di sbagliare, di fare qualche sbavatura e in quel caso risulta difficile eliminarlo e riportare tutto come prima. Se seguite questa tecnica che vi stiamo per consigliare non potete assolutamente sbagliare. Per evitare di fare errori è meglio non fare una linea subito ma iniziare con dei trattini partendo dallo spazio interno dell’occhio. Dopo averli disegnati collegateli senza lasciare spazi vuoti.

Se anche così risulta difficile puoi cominciare facendo tre trattini, uno al centro dell’occhio dove vuoi che la linea passi, uno alla fine dove vuoi che termini e uno all’inizio. Subito dopo devi unire i primi due punti e infine legare il terzo, in modo tale da fare la linea. Inizia in questo modo se non sei molto esperto e man mano che userai l’eyeliner vedrai che ti sembrerà sempre più semplice metterlo. Non avrai più bisogno di trattini ma ti verrà facile fare una sola linea sull’occhio.