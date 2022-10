Mascara secco e inutilizzabile? Non gettarlo via: fai così e tornerà come nuovo in pochissimi minuti; il metodo infallibile che non tutti conoscono.

Si può rinunciare al rossetto, all’ombretto, persino al phard, ma quanto è diventato indispensabile il nostro amato mascara? Anche nei trucchi più semplici e ‘nude’, il mascara rappresenta quel tocco in più, che apre l’occhio e intensifica lo sguardo. Come ogni prodotto, però, anche per questo c’è bisogno di cura per conservarlo al meglio e mantenerne le proprietà.

La regola numero uno in questo senso è fare entrare meno aria possibile nel tubetto, assicurandosi di chiuderlo alla perfezione una volta terminato il make up: solo così eviterai che il prodotto si secchi facilmente. Ma, appunto, cosa fare in caso di mascara secco e super asciutto? È davvero il caso di buttarlo? La risposta è no. Con un metodo veloce ed infallibile il tuo prodotto tornerà come nuovo.

Rimedio infallibile contro il mascara secco: ecco come dare nuova vita al trucco

A quante sarà capitato di dimenticare un mascara nel fondo del vostro beauty e recuperarlo quando ormai è già secco? Ebbene, se la scadenza è ancora buona e siete intenzionati a riutilizzarlo, potete farlo. Il mascara secco, infatti, può ‘rinascere’ in poche e semplici mosse, co l’aiuto di un vero e proprio jolly nelle nostre case. Un elettrodomestico dagli usi più impensabili, in grado di risolvere tanti fastidiosi problemi quotidiani, come quello del mascara. Di cosa stiamo parlando?

Del magico forno a microonde! Oltre a cuocere gustose pietanze, infatti, il microonde è utilissimo per faccende per niente legate al mondo della cucina, come nel caso del nostro make up. Come recuperare il mascara attraverso l’elettrodomestico? Vi basterà scaldarlo a potenza minima per 30, 40 secondi con un bicchiere di acqua. In men che non si dica il vostro magico liquido nero tornerà utilizzabile: provatelo subito sulle vostre ciglia!

Ricordiamo, però, che il mascara, come molti prodotti beauty, ha tendenzialmente vita breve. Il consiglio è utilizzarlo entro i sei mesi: se questo arco di tempo è stato superato, gettatelo via senza tentare di recuperarlo. Applicare un prodotto scaduto non è un bene per la vostra pelle/ciglia, oltre a non regalare l’effetto desiderato in termini di estetica e buona riuscita del make up. È finita qui? Proprio no: c’è un altro, prezioso, consiglio che non puoi perderti e che riguarda proprio il corretto utilizzo del mascara.

Abbiamo già detto che la nemica numero uno del buon mantenimento del mascara è l’aria: come evitare di farne entrare molta nel tubetto? Non fate su e giù con il pennello prima di applicare il prodotto sulle ciglia! È un gesto comunissimo, ma estremamente sbagliato. Il vostro mascara vi ringrazierà, buon trucco a tutte!