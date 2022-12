C’è poco da fare, queste coppie non funzioneranno mai: lo dice il loro segno zodiacale; ecco chi difficilmente va d’accordo secondo gli astri.

L’anno è ormai terminato e, come sempre, è tempo di bilanci, di riflessioni e di buoni propositi. E, perché no, è tempo di oroscopo! Come sappiamo, il segno zodiacale può rivelarci tanto sulla nostra personalità e sulle sfaccettature del nostro carattere, ma non solo. Attraverso gli astri, è possibile sapere molto anche sulla nostra sfera sentimentale. Nello specifico, sui segni con i quali potrebbe nascere qualcosa di importante e quelli che, invece, è meglio tenere alla larga.

Esistono, infatti, alcuni segni che proprio non vanno d’accordo: i cosiddetti incompatibile, che, uniti, proprio non funzionano. Se vuoi iniziare l’anno col piede giusto e scoprire quali ‘accoppiate’ sono da evitare, sei nel posto giusto. Ecco i consigli preziosi che arrivano dalle stelle…

Le coppie che ‘scoppiano’: ecco chi non va d’accordo secondo il segno zodiacale

Un 2023 pieno di fortuna in amore! È quello che auguriamo ai nati sotto ogni segno dello Zodiaco, affinché quello che sta per iniziare sia un anno ricco di sentimenti, relazioni durature ed emozioni forti. Purtroppo, però, non tutte le favole hanno lieto fine e c’è chi deve fare i conti con storie turbolente, tira e molla e relazioni complicate. A questo proposito, molto ce lo rivelano le stelle: lo sapevi che attraverso il segno zodiacale puoi scoprire se c’è o meno affinità col partner?

Ci sono, infatti, alcune coppie di segni che proprio non ‘si prendono’: le divergenze arrivano a superare i punti in comune e le discussioni sono all’ordine del giorno. Di quali segni parliamo? Sicuramente di Cancro e Capricorno: i primi, estremamente sensibili ed emotivi, non vengono quasi mai compresi dai secondi, ben più pratici e razionali. Le liti non si contano e, spesso, il sentimento finisce con l’esaurirsi in breve tempo. Poche affinità anche tra Toro e Leone, la cui storia sembra essere sempre allo stesso punto: il rapporto non va avanti perché mancano gli stimoli ed è dovuto alle differenze troppo profonde tra le due personalità.

Situazione particolare per Pesci e Gemelli, che inizialmente si attraggono: tutto sembra procedere per il meglio perché, tra i nati sotto questi segni, ci sono tante cose in comune. Il divertimento non manca nei primi tempi, ma si tratta del tipico ‘fuoco di paglia’: queste persone vanno d’accordo, ma non c’è la passione di una vera storia di amore, piuttosto di una bella amicizia.

Concludiamo con gli amici dell’Ariete, che farebbero bene a tenersi lontano dagli Scorpioncini: scontri e discussioni non mancheranno. Più che una storia d’amore, tra voi sembra esserci un’eterna competizione. Così non va!