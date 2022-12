Quando parlano a volte vorresti tapparti le orecchie: sono i segni zodiacali più pessimisti

Quando parlano a volte vorresti tapparti le orecchie e far finta di nulla: sono i segni zodiacali più pessimisti in assoluto.

Ognuno di noi è diverso da un’altra persona anche se abbiamo sempre delle caratteristiche in comune. Proprio gli astri ci hanno sempre tenuti al corrente delle peculiarità che ogni segno dello zodiaco ha e molte volte al riguardo sono stati formati dei gruppi. Naturalmente il carattere si forma anche in base a come siamo cresciuti e alle esperienze che abbiamo vissuto negli anni.

Ci sono persone che hanno una maggiore predisposizione rispetto ad altre ad avere sempre davanti agli occhi una visuale non proprio positiva. Hanno continuamente il timore che possa accadere qualcosa da un momento ad un altro anche se tutto sta andando per il meglio.

Spesso diventano pesanti e stare con loro mette un po’ di angoscia. Se si trovano in difficoltà invece di cercare di superare il momento non fanno altro che arrendersi. Le avversità sono per loro come un masso troppo pesante da reggere e più volte cadono sotto il suo peso. Con questi segni bisogna avere maggiore cura e attenzione, cercando di spronarli a superare le paure. Ma quali sono quelli che secondo gli astri hanno una maggiore predisposizione ad essere pessimisti? Scopriamolo insieme!

Quando parlano a volte vorresti proprio tapparti le orecchie: sono questi i segni più pessimisti dello zodiaco

Alcune persone hanno una grande propensione ad avere un carattere alquanto pessimista. Quando si trovano di fronte alle difficoltà invece di darsi una mano tendono a farsi influenzare. Spesso cadono e alzarsi diventa davvero un enorme problema. Stare con loro vuol dire ascoltare continue lamentele, dove in ogni momento l’ansia prende il sopravvento e la paura diventa così forte da non riuscire a cancellarla. Secondo gli astri ci sono alcuni segni che si identificano con queste persone.

A quanto pare il Cancro può essere inserito nel gruppo dei più pessimisti. In molti non lo direbbero ma in realtà è proprio così. Questo è molto sensibile e se qualcuno lo ferisce o accade un qualcosa di inaspettato e negativo, tende a chiudersi. In quei momenti ha soltanto brutti pensieri. I Gemelli possono avere un lato pessimista e un altro positivo. Quando però si lasciano prendere da situazioni spiacevoli è difficile che riescano a superarle. Quando entrano in quel vortice non escono più via. Potete dirgli qualsiasi cosa per farli riprendere, non succederà.

La Vergine ama che ogni cosa sia al suo posto e se succede che qualcosa non vada come vuole cade nel baratro. Le preoccupazioni prendono il sopravvento e per riuscire a riprendersi devono solo rilassarsi in un luogo tranquillo. Infine, anche il Capricorno tende ad avere una personalità che spesso abbraccia la negatività. Per lui sembra non esserci mai nulla di buono perchè in qualsiasi situazioni vede il pericolo. E’ molto difficile approcciarsi a questo segno nei momenti di caduta.