Se i vostri amici a quattro zampe hanno paura dei botti di Capodanno devi sapere questo: solo così si sentiranno al sicuro

Se i tuoi amici a quattro zampe hanno paura dei botti di Capodanno, segui questi consigli: solo così si sentiranno al sicuro.

Siete pronti al countdown più atteso? Tra pochissime ore, saluteremo per sempre questo 2022 e daremo il benvenuto ad un anno nuovo, con la speranza che possa portare nel cuore di tutti un bel po’ di pace, serenità e spensieratezza. Per quanto la mezzanotte di stasera sia attesa da tutti per poter festeggiare e buttarsi alle spalle il passato, non si può fare a meno di sottolineare quanto questo evento sia una vera e propria dannazione per chi ha in casa degli amici a quattro zampe.

Non è affatto un mistero che i nostri amici pelosi hanno serissima paura dei botti di Capodanno. Di qualsiasi razza sia, infatti, Fido teme davvero per la sua incolumità quando sente – seppure in lontananza – questi fastidiosissimi rumori. Inizia così a scappare e, nella peggiore delle ipotesi, anche a tremare. Una scena che, vi assicuriamo, scioglie davvero il cuore di tutti.

Che cosa bisogna fare, quindi, per evitare tutto questo? Appurato che i fuochi d’artificio rappresentano per molti un vero e proprio must per festeggiare l’inizio dell’anno, c’è un rimedio per calmare i nostri amici a quattro zampe? A quanto pare, sembrerebbe proprio di sì. Fai anche tu così e ti assicuriamo che il tuo piccolo pelosetto si sentirà al sicuro.

I tuoi amici a quattro zampe hanno paura dei botti di Capodanno? Fai così e vedrai che si sentiranno al sicuro

Chi ha degli animali in casa, sa benissimo di che cosa parliamo. E, soprattutto, sa molto bene quanto sia immenso l’affetto che un umano possa provare per il proprio amico a quattro zampe. “Il mio cane è come un figlio?”: quante volte avete sentito questa frase? Sicuramente tantissime volte. D’altra parte, non si può affatto dire il contrario! Soprattutto quando si trascorrono parecchi anni insieme, il rapporto che si instaura con lui è tipico di una madre o di un padre col proprio figlio. Se nessun genitore, però, vorrebbe vedere il sangue del suo sangue soffrire, altrettanto nessun padrone vorrebbe vedere sofferente il proprio amico peloso. Che cosa fare, quindi, quando – in occasione del nuovo anno e dei botti di Capodanno – i nostri amici a quattro zampe tantissimo?

Se anche tu ti sei fatto questo domanda e vuoi fare di tutto per non vedere soffrire il tuo cane, è bene che tu segua quello che stiamo per dirti. Di seguito, infatti, ti diremo cosa sia possibile fare per evitare che il tuo amico a quattro zampe si spaventi. Provaci e ti assicuriamo che si sentirà finalmente al sicuro.

Fai in modo che i rumori dei botti non esistano affatto! Dopo aver chiuso accuratamente tapparelle, finestre e balconi, fai completamente sparire i rumori esterni. Come? Magari, accendi un po' di musica, vedrai che il tuo amico non avvertirà alcun fastidio;

Coccolalo e fai sentire la tua presenza: no, non è affatto una soluzione scontata! Se ti siedi accanto a lui, lo accarezzi e lo coccoli, il tuo amico a quattro zampe comprenderà che non c'è nulla da temere e si lascerà andare;

Tienilo impegnato: che sia con uno snack goloso o con il suo giocattolo preferito, fai in modo che il tuo amico a quattro zampe sia distratto e non senta nulla di quello che provenga da fuori;

Non farlo uscire o tenta di trattenerlo in un posto chiuso. Se hai una casa con un po' di giardino, non lasciarlo lì, ma fallo entrare in casa o, addirittura, nella sua cuccia. Rimanendo fuori, infatti, il piccolo pelosetto avverte di più i rumori. E, quindi, si spaventa molto più velocemente.

Segui i nostri consigli e ti assicuriamo che il tuo amico stasera non avrà assolutamente paura di nulla!