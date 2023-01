Biscotti per la colazione, preparali con le tue mani: diventeranno i preferiti dei tuoi bimbi

A colazione non c’è niente di meglio di un bicchiere di latte e biscotti: friabili e profumati, diventeranno i preferiti dei tuoi bimbi

Si tratta di uno dei pasti più importanti della giornata che non dovremmo mai trascurare. La colazione serve a darci quello sprint per iniziare al meglio un nuovo giorno e affrontare la fatica che ci aspetta nel migliore dei modi. E che c’è di meglio di un bel bicchiere di latte in cui tuffare qualcosa di delizioso? Friabili e profumati, perfetti anche il giorno dopo: prepara così i biscotti per la colazione, diventeranno i preferiti dei tuoi bimbi! Una ricetta semplicissima ed economica che diventerà la tua preferita in men che non si dica.

I biscotti non mancano mai in casa, sono sempre uno spuntino apprezzato e sfizioso da sgranocchiare, tanto per i grandi quanto per i piccoli. Qualche tempo fa vi abbiamo anche spiegato come usare quelli avanzati per realizzare una torta davvero eccezionale dal gusto unico e irresistibile.

La ricetta che vi proponiamo oggi, invece, vi permetterà di preparare con le vostre mani dei biscotti golosissimi che presto diventeranno i preferiti dei vostri bimbi. A colazione o merenda saranno sempre perfetti!

I preferiti dei tuoi bimbi: prepara così i biscotti per la tua colazione

Pochissimi ingredienti che, di certo, avrete già in casa:

100 grammi di burro;

150 grammi di farina;

80 grammi di zucchero;

2 cucchiai di lievito per dolci;

I tuorli di 2 uova;

Scorza di un limone grattugiata.

Lasciamo ammorbidire il burro per qualche minuto fuori dal frigo poi tagliamolo a pezzetti. Riversiamolo in un recipiente insieme alla faina e iniziamo a impastare. Otterremo un panetto che dovremo “bucare” al centro e in cui riverseremo lo zucchero e i tuorli. Continuiamo ad impastare a accorpiamo anche il lievito e la scorza di limone, che regalerà ai nostri biscotti un profumo paradisiaco.

Pronto il nostro impasto ricopriamolo con della pellicola e sistemiamolo in frigo per mezz’ora. Procediamo quindi a stenderlo con un matterello e ritagliamo le formine che preferiamo. Sistemiamoli su di una teglia rivestita di carta da forno e inforniamo a 180 gradi. Basteranno dieci minuti, massimo un quarto d’ora affinché siano cotti. Lascia intiepidire e preparati a gustare il loro sapore formidabile! Ovviamente sono buonissimi sia ancora tiepidi che freddi e tuffati nel latte si scioglieranno in bocca!

Consiglio extra: se preferisci, puoi sostituire la scorza di limone con quella di arancia. Così come usare una vanillina se cerchi una profumazione diversa. Se vuoi conservarli al meglio sistemali in una scatola di latta e vedrai che resteranno perfetti fino al mattino dopo per la colazione di tutta la famiglia. Uno tira l’altro, non si può proprio resistere a questa delizia.