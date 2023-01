Il taglio di capelli ideale e pratico per la vita da mamma: è anche il trend del 2023

La vita da mamma ti ruba tempo, opta per un taglio di capelli che sia pratico e facile da sistemare: è questo il trend del 2023!

Diventare mamma è una gioia grande ed immensa. Proviamo un amore incondizionato verso quel pargoletto che ci fa sentire appagate e ripagate di tutto. Tuttavia, la vita da mamma ha anche il suo lato impegnativo, molto impegnativo. Quando si diventa mamma tutto il tempo che prima eravamo in grado di dedicare a noi viene messo da parte perché ci si dedica a pieno al proprio piccolo, con tutte le forze.

Anche prenderci cura di noi stesse diventa spesso un ‘problema’ perché non sempre riusciamo a ritagliarci un nostro spazio. Spesso non abbiamo nemmeno il tempo di fare uno shampoo. Ma ahimè, non possiamo finire col trascurare noi stesse. Riservare a noi stesse del tempo è fondamentale. Cerchiamo quindi di approfittare di quel poco tempo che abbiamo a disposizione fra un pisolino del bebè e l’altro, per ritagliarci quindi qualche minuto di relax e correre sotto la doccia! Asciugare la propria chioma però può richiedere tempo, ed a molte viene quindi l’idea di darci un taglio per sfoltire la chioma e potersi sveltire. A questo proposito, se stai cercando il taglio di capelli giusto, ti dico che questo che si annovera fra gli ‘hair-trend’ del 2023 è perfetto per la ‘vita da mamma‘. Dacci un taglio anche tu!

Il taglio di capelli ideale per la ‘vita da mamma’: il trend del nuovo anno ti piacerà

Quali sono i tagli di capelli più in voga per chi intende optare per un look semplice, sbarazzino ma allo stesso tempo pratico e poco impegnativo? La vita da mamma richiede tempo e questo ci spinge a dover cambiare la nostra routine e sì, in alcuni casi anche il nostro look. C’è infatti chi decide di optare per un look più pratico, partendo innanzitutto dal taglio di capelli. Ed a proposito di look svelti e ideali per condurre la vita da mamma in tutta tranquillità, quale scegliere? Beh, di sicuro il taglio corto è quello più in tendenza, e soprattutto sembra essere quello più in voga in questo nuovo anno che è appena cominciato. A proposito di taglio corto, negli ultimi anni è tornato di moda il cosiddetto ‘bob‘ ovvero il tipico caschetto. Ideale per alleggerire un po’ la chioma e soprattutto veloce da asciugare. Ma in questo 2023 a fargli concorrenza c’è lui, il cosiddetto ‘box bob’.

Un caschetto la cui lunghezza non supera quella del mento e che si rivela a questo proposito molto semplice da curare. Un’idea per chi vuole sveltire il momento asciugatura e non trascorrere troppo tempo davanti lo specchio, soprattutto quando il piccolo piange e reclama la nostra attenzione. E tu che pensi? Opterai per questo cambio look?