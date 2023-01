Perché non smetteresti mai di ‘annusare’ tuo figlio: c’è un motivo ben preciso

Sicuramente anche per te annusare tuo figlio è qualcosa di irrinunciabile: esiste una spiegazione ben precisa a questo, incredibile!

I neonati hanno un profumo davvero unico al mondo, soprattutto per i loro genitori. Com’è noto, una mamma e un papà instaurano un legame profondo col loro bambino sin dai primi istanti in cui il bebè viene alla luce. In particolar modo, tra la neomamma e il piccolo scatta immediatamente un meccanismo sorprendente che li rende indissolubili.

Basti pensare che durante le prime settimane successive alla nascita, il bambino non ha ancora una vista sviluppata eppure riconosce perfettamente la sua mamma. Oltre ad essere un fenomeno incredibilmente emozionante e dalla connotazione quasi ‘magica’, ciò si spiega col fatto che il bimbo può contare sull’aiuto dell’olfatto e dell’udito.

Un’altra peculiarità del rapporto tra madre e figlio è che le mamme diventano quasi dipendenti dall’odore dei loro bimbi. Un aroma molto particolare, difficile da descrivere a parole, ma che richiama alla mente quello della vaniglia.

In base ai risultati di alcuni studi americani, canadesi ed europei, è stato possibile risalire al meccanismo che scatta nel cervello quando si sente tale profumo. Tra i partecipanti ai test congiunti, c’erano 30 donne, 15 neo mamme e 15 donne senza figli. A tutte è stato fatto annusare l’odore di un neonato e ciò che è emerso ha davvero del clamoroso.

Se non sai più rinunciare ad ‘annusare’ tuo figlio, c’è un motivo: cosa dice scienza

La ricerca in questione aveva coinvolto solo donne e, in base a quanto risultato dai test, si è visto che sul cervello delle madri il profumo dei neonati ha lo stesso effetto di una droga. Proprio così: per chi è mamma, il dolce aroma di un bimbo nato da poche settimane è davvero qualcosa di irresistibile. La spiegazione risiede negli effetti della dopamina, neurotrasmettitore con poteri benefici sull’umore. Molto interessante è poi il fatto che anche nel cervello delle donne senza figli si è scatenato un meccanismo positivo, ma di minore intensità.

Tempo dopo, alcuni ricercatori della Weizmann Insitute of Science hanno effettuato un altro studio in cui hanno coinvolto sia uomini che donne. Questi, sottoposti alla molecola HEX, o anche esadecanale, dovevano sfogare la loro aggressività e spaventare qualcuno producendo suoni molto forti. Si è visto che le donne a cui era stata fatta annusare la molecola emettevano rumori più forti rispetto alle altre che non avevano ricevuto lo stesso stimolo. Gli uomini esposti alla HEX invece hanno prodotto rumori più leggeri rispetto agli altri che non erano stati esposti.

L’odore dei neonati stimolerebbe quindi nelle donne una maggiore aggressività, mentre sugli uomini avrebbe un effetto rilassante. Molto probabilmente, ciò si deve al fortissimo istinto di protezione sviluppato dalle madri nei confronti dei figli, che le porterebbe a diventare più aggressive in caso di pericolo.

La natura sa sempre come stupirci, non c’è che dire!