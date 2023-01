Forse non hai mai pensato a questi nomi femminili: sono americani e piacciono molto a tutti

Per tua figlia non hai mai pensato a questi nomi femminili americani: guarda quali sono, ti assicuriamo che piacciono proprio a tutti.

Sono tantissime le cose di cui bisogna iniziare ad occuparsi appena si ha la conferma di essere in dolce attesa. Tra le tante, c’è sicuramente questa: la scelta del nome! C’è chi rispetta la ‘tradizione’ e sceglie di dare al proprio figlio il nome del suocero o della suocera. E chi, invece, sceglie di dare un taglio netto al passato e di chiamare il bebè come più gli piace.

Ricordate quando, proprio recentemente, ci è capitato di farvi la lista di tutti quei nomi più gettonati di quest’ultimo periodo? Benissimo: quest’oggi vogliamo fare qualcosa di molto simile, riportandovi quali sono quei nomi femminili americani che piacciono proprio a tutti.

Se anche tu hai appena scoperto di essere in dolce attesa di una piccola principessa e sei alla disperata ricerca di un nome, questo è l’articolo che fa al caso tuo. Di seguito, infatti, ti riporteremo alcuni di quei nomi femminili americani che stanno andando di ‘moda’ in questo ultimo periodo. E che si accingono a conquistare proprio tutti. Scegli anche tu il tuo tra quelli che ti diremo. E ti assicuriamo che riuscirai a mettere d’accordo ciascun membro della tua famiglia.

Quali sono quei nomi femminili americani più gettonati che piacciono proprio a tutti

Se anche tu, come dicevamo precedentemente, sei in attesa di una femminuccia e non vuoi assolutamente darle un nome ‘comune’, ti consigliamo di continuare a leggere questo nostro articolo di oggi. Di seguito, infatti, ti riporteremo alcuni di quei nomi femminili americani più in voga anche in Italia, che sicuramente ti faranno fare bellissima figura. Ti anticipiamo, ci sarà sempre chi storcerà il naso per questa tua scelta o la suocera che avrebbe voluto che dessi a tua figlia il suo nome. In ogni caso, però, tu non interessartene! Il nome è qualcosa che resta a vita e, almeno finché la piccola non cresce, è ai genitori che deve principalmente piacere.

Oltre ai ‘classici’ Ilary, Michelle – nomi di due importantissime conduttrice nostrane – Chanel e Shaila, sono tantissimi altri i nomi stranieri da prendere in considerazione. Eccone alcuni, ne vedrete delle belle:

Jennifer: come dimenticare le splendide Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence. Insomma, sicuramente è un nome di un’importanza impressionante;

Sophia: molto utilizzato anche nella versione italiana ‘Sofia’, questo nome indica sapienza e saggezza;

Nathalie;

Isobel;

Megan;

Sharon: siete dei fan sfegatati di Sharon Stone? Beh, state certi che se anche la vostra bimba si chiamerà in questo modo, non passerà assolutamente inosservata;

Grace.

Questi riportati in alto sono solo alcuni dei nomi femminili americani più gettonati, che riescono a mettere tutti d’accordo. Vi garantiamo, però, che ce ne sono tantissimi altri e tutti sono davvero pazzeschi.

Vi piacciono tutti? Quale scegliete per la vostra bambina?