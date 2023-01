Tutte le donne ne soffrono in gravidanza: sapere questo sarà utilissimo

Tutte le donne ne soffrono in gravidanza ed è per questo che sapere questo ti sarà davvero utilissimo: stenterai a crederci.

Ci è già capitato più volte di parlarvi di quanto sia bella la gravidanza e di come ciascuna donna, in questi nove mesi, sia avvolta da una sensazione fantastica mista ad ansie e preoccupazioni. Parallelamente a questo stato di benessere, però, ce n’è un altro, composto da tutti quegli inconvenienti che iniziano a sorgere con i primi segnali di gravidanza. E che aumentano, poi, con l’avanzare del mese.

Tra gli ‘inconvenienti’ più comuni della gravidanza, non c’è solo l’impossibilità di dormire serenamente e comodamente come i vecchi tempi – e proprio in un nostro articolo vi abbiamo spiegato come rimediare – ma anche un ‘classico’ dolore che unisce tantissime donne. Sapete già di che cosa parliamo? La risposta è semplicissima: il mal di schiena!

Sei anche tu in dolce attesa e non hai potuto fare a meno di notare quanto sia fastidioso quel mal di schiena? Appurato che si tratta di una condizione normale, non dobbiamo fare altro che capire come si può prevenire tale fastidio. A parlare, è Rita Breschi su Uppa. Scopriamo insieme quali sono i consigli dell’esperta per prevenire ed alleviare il dolore.

Tutte le donne in gravidanza soffrono di mal di schiena: cosa fare?

Così come chiarisce Rita Breschi su Uppa, il mal di schiena durante la gravidanza è una condizione di cui parecchio donne soffrono ed è del tutto normale. A partire dalle prime settimane di gestazione fino a qualche giorno prima del parto, infatti, la zona lombare e i suoi muscoli non fanno altro che adattarsi all’attività contrattile dell’utero, provocando quindi fastidio e dolore alla donna. Che cosa bisogna fare, quindi, in questi casi? C’è per caso possibilità di poter prevenire il dolore? A quanto pare, sembrerebbe proprio di sì.

Così come spiega l’ostetrica Rita Breschi su Uppa, sembrerebbe che sia possibile prevenire questo fastidioso problema adottando una serie di accortezze. Ecco quali sono:

È importante che la futura mamma non si adagi troppo e che continui a seguire un regime alimentare sano e regolato. Qualche piccolo peccato di gola, ovviamente, è sempre concesso, ma non bisogna assolutamente esagerare; Ammesso che l’attività fisica è importante (ovviamente, però, ci deve sempre essere il ‘sì’ del vostro medico), bisogna capire quali sono quelle discipline che possono apportare benefici in gravidanza. Parliamo, quindi, dello yoga e pilates; Parecchio consigliato è anche l’esercizio in acqua. In questo modo, come sottolinea l’esperta, il peso è ‘sostenuto’ dell’acqua e la donna può tirare un sospiro di sollievo; Camminare tantissimo. È proprio durante questo momento, infatti, che il peso viene distribuito equamente sia sul bacino che sulla zona lombare, non permettendo a nessun muscolo di faticare di più rispetto ad un altro. Per questa attività fisica, infine, sono consigliate scarpe comode, ma non completamente basse. Un minimo di rialzo, infatti, deve sempre esserci.

Cosa è fortemente sconsigliato

Se i consigli da seguire per non gravare troppo sulla zona lombare durante la gravidanza sono diversi, altrettanto numerosi sono quelli da non mettere assolutamente in pratica. Ecco quali sono:

Non sollevare oggetti troppo pesanti; Se si è in una posizione da sdraiata, è consigliabile non alzare di scatto, ma di procedere ‘a step’. Occorre, infatti, girarsi dapprima su un fianco e solo dopo mettere i piedi a terra; Non stare troppo tempo sedute o in piedi; Dormire comodamente.

Da come si vede, si tratta di piccole accortezze, che se seguite correttamente possono risultare delle vere e proprie salvavita.

Seguirete i consigli dell’esperta? Ci auguriamo proprio di sì.