Qual è la migliore posizione per dormire in gravidanza? Molte donne se lo chiedono

Qual è la migliore posizione per dormire in gravidanza? È questa la domanda che tante future mamme si pongono.

Sì, la gravidanza è bellissima ed è sicuramente tra i viaggi più belli che la donna possa mai fare nella sua vita, ma vogliamo parlare di quante difficoltà si incontrino durante i nove mesi di gestazione. Non solo, com’è giusto che sia, bisogna fare attenzione a quello si fa quotidianamente e a quello che si mangia, ma bisogna adattarsi ad abitudini completamente nuove. Tra le tantissime, non si può non fare un cenno ‘particolare’ al modo di dormire. Con l’avanzare dei mesi e l’aumento della pancia, sono davvero tantissime quelle donne che trovano difficoltà a dormire serenamente e a sentirsi davvero riposate l’indomani mattina. Cosa fare, quindi, in questi casi? C’è, per caso, una posizione da poter assumere per dormire meglio in gravidanza? A quanto pare, sembrerebbe proprio di sì.

Non solo sono davvero tantissime quelle donne che lamentano di aver perso la qualità del sonno durante la gravidanza e di non essere più in grado di riposare bene, ma sono altrettanto numerose quelle future mamme che confermano di non trovare mai la posizione giusta per potersi addormentare. D’altra parte, come si può dare loro torto! Quando la pancia è diventata decisamente ingombrante, è davvero impossibile addormentarsi alla classica maniera oppure adottare quelle posizioni che adottavamo prima.

Che cosa occorre fare, quindi? O, per meglio dire, qual è la posizione migliore da adottare per la futura mamma? A spiegare ogni cosa, è stata l’ostetrica Margherita Borgatti su Uppa. Scopriamo insieme cosa l’esperta ha voluto sottolineare.

Qual è la posizione per dormire quando una donna è in gravidanza?

Se anche tu sei in dolce attesa e ti stai rendendo conto che quelle belle dormite che ti facevi una volta, ora non esistono più, hai cliccato proprio sull’articolo giusto. Appurato che non si tratta nulla di anormale e che sono davvero tantissime quelle donne che lamentano questo disagio, non possiamo non dirvi quanto l’ostetrica Margherita Borgatti ha confermato su Uppa. Di seguito, infatti, ti diremo qual è la posizione migliore da adottare per dormire benissimo in gravidanza. In questo modo, come garantisce l’esperta, non solo si allevia il mal di schiena, tipico dolore delle gestanti, ma si risolve anche il ‘classico’ bruciore di stomaco.

Vi state chiedendo anche voi qual è la posizione migliore da assumere? Benissimo! Secondo l’esperta, se si vuole dormire serenamente e comodamente nonostante quel grosso pancione della gravidanza, non bisogna fare altro che girarsi di fianco (è preferibile quello sinistro per garantire un maggiore apporto di ossigeno al feto) e mettere le gambe leggermente flesse. Infine, la dottoressa Borgatti ha consigliato di disporre anche di uno o più cuscini per favorire una maggiore sensazione di relax e comfort alla futura mamma.

Di quali cuscini stiamo parlando esattamente? Beh, la risposta è semplicissima. La futura mamma ha più scelte da prendere in considerazione. Può, infatti, non solo prendere i ‘classici’ cuscini da notte, ma anche quelli a mezzaluna, che poi può riutilizzare durante la fase dell’allattamento.

Cosa aspetti? Se anche tu non riesci più a dormire bene, ascolta il consiglio dell’esperta: sarà per te un vero e proprio salvavita.