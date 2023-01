Cosa non devi proprio fare durante i 9 mesi di gravidanza: non te l’hanno mai detto?

Forse non te l’hanno mai detto, ma ecco cosa non dovresti mai fare durante i 9 mesi della gravidanza: è importante saperlo.

Ci è capitato più volte di spiegarvi quanto ogni gravidanza sia a sé e di come ogni donna la viva a proprio modo. Detto questo, però, non possiamo assolutamente fare a meno di dirvi quali siano quelle cose che non bisogna assolutamente fare durante i nove mesi di gravidanza. Essere incinta, sia chiaro, non significa che tutto ci sia concesso. È proprio per questo motivo che con l’articolo di oggi vogliamo elencarvi tutto quello che non è assolutamente possibile fare.

Non solo la ‘clamorosa’ scoperta fatta da uno studio, ma sembrerebbe che ad accomunare tantissime donne in gravidanza siano anche una serie di cose da evitare durante questi nove mesi. Se anche voi, infatti, credevate che durante tutto il periodo di gestazione vi fosse tutto concesso e che poteste fare ogni cosa, vi sbagliavate di grosso. Di seguito, infatti, vi riporteremo cosa non si deve assolutamente fare in gravidanza.

Già recentemente, ad esempio, vi abbiamo spiegato che sia possibile concedersi una giornata in spa, ma che è molto meglio evitare due trattamenti in particolare, ricordate? Bene. Adesso vogliamo fare molto di più e spiegarvi cosa non si deve assolutamente fare per la tua salute ed anche quella del piccolo.

Cosa non si deve fare durante i 9 mesi della gravidanza? In pochi lo immaginano

Sei hai da poco scoperto che sei in dolce attesa e non vuoi perderti niente di quello che si deve sapere sulla gravidanza, hai cliccato sull’articolo giusto. Di seguito, infatti, ti diremo cosa non si deve assolutamente fare in questi nove mesi di gestazione soprattutto per la tua salute. Curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Inutile ribadirvi che ogni gravidanza è a sé e che stare a sentire le voci di corridoio, i consigli degli altri e, soprattutto, leggere informazioni online, non fa mai bene. La prima cosa da fare, infatti, se si vuole stare tranquilli e non lasciarsi influenzare dagli altri, è ascoltare solo se stessi o, al massimo, un parere medico. Se entrate subito in questa concezione, vi assicuriamo che già siete un passo avanti. Detto questo, scopriamo cosa è vietato fare:

Per quanto tutte le donne amino stare di pari passo con la moda, purtroppo in gravidanza non è concesso indossare abiti troppo stretti. Questi, infatti, potrebbero fare pressione sulla pancia. Recentemente, vi abbiamo consigliato cosa occorre indossare in questi mesi, dateci uno sguardo e non ve ne pentirete; Non lasciatevi sopraffare dalla pigrizia. A meno che il vostro dottore non vi dica di stare a riposo, continuate a svolgere la vostra vita normale. Certo, non sforzatevi troppo con le faccende domestiche e non prendete pesi eccessivi, ma non cambiate assolutamente le vostre abitudini di vita; L’attività fisica è consigliata, ma non quella eccessiva. Per non perdere le buone abitudini, ad esempio, potreste concedervi lunghe e rilassanti camminate. Oppure, un po’ di ginnastica dolce. Se siete abituati, però, ad allenamenti super intensi e faticosa, in gravidanza sarebbe meglio smettere; Avete degli animali domestici in casa? Soprattutto se avete un gatto, è sconsigliato pulire la sua lettiera. Le sue feci, infatti, potrebbero trasmettervi la toxoplasmosi. E questo non è assolutamente una cosa positiva in gravidanza; Infine, non trascurarsi col cibo. È anche vero che in gravidanza si aumenta di peso, ma questo non significa che potete mangiare tutto quello che vi capita davanti. Anche durante questi 9 mesi, infatti, è possibile seguire un regime alimentare sano e regolato, ovviamente prescritto da uno specialista.

Oltre a queste ‘raccomandazioni’, ovviamente, ci sono le solite: non fumare ed, infine, non bere alcolici.

Avevate notizia di tutte raccomandazioni?