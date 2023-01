Elodie non si nasconde più, la tenerissima foto scatena il web: lieta sorpresa per i fan

La tenerissima foto condivisa da Elodie sul web ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan: la lieta sorpresa è per tutti loro.

È da quando si è presentata sul palco di Amici che Elodie ha iniziato a cavalcare letteralmente l’onda del successo. Seppure la sua prima apparizione televisiva fosse avvenuta qualche anno prima del talent di Maria De Filippi, la cantante romana è riuscita ad ottenere un seguito impressionante solo dopo aver raggiunto il secondo posto durante la sua 15esima edizione. Questo non significa che prima non fosse brava, sia chiaro. Probabilmente, però, ad Amici la Di Patrizi ha ottenuto una maturità tale che le ha permesso di sfondare in poco tempo.

A distanza di diversi anni dalla sua partecipazione al famoso programma di Canale 5, il successo ottenuto da Elodie ha raggiunto dei livelli davvero impressionanti. E lo è, sia chiaro, non solo per l’incredibile riscontro che riesce ad ottenere ad ogni sua apparizione televisiva, ogni suo singolo ed ogni concerto, ma anche per il consistente numero di seguaci di cui dispone su Instagram. Pensate, il suo profilo conta quasi 3 milioni di followers. Dei numeri, quindi, decisamente considerevoli!

Dedita a rendere partecipi i suoi sostenitori di tutto ciò che la riguarda in prima persona – e non è un caso se, poco tempo fa, ha scelto di condividere un dolcissimo ritratto di famiglia – Elodie ha recentemente fatto una sorpresa ai suoi fan con una foto che ha immediatamente scatenato la loro reazione.

Elodie, la lieta sorpresa ai fan: la foto scatena tutti

Una “semplicissima” foto quella che Elodie, nei giorni scorsi, ha condiviso col suo pubblico Instagram, ma che immediatamente ha scatenato la sua reazione. A corredo dello scatto, infatti, sono giunti tantissimi commenti che fanno chiaramente comprendere quanto una foto del genere non sia assolutamente passata inosservata. E, diciamoci la verità, come poteva non esserlo! La cantante romana, infatti, si è mostrata al suo pubblico con un bel pancione. E, data anche la sua attuale relazione con Andrea Iannone, ha fatto pensare a diversi suoi followers che fosse incinta. Ecco di quale parliamo:

“Per un attimo ho pensato che fosse davvero”, dice un commento social. “Stai bene col pancione”, ne fa eco un altro. In realtà, a tutto c’è uno spiegazione. Recentemente, Elodie è stata la protagonista del suo primo film “Ti mangio il cuore”. Ed ha scelto di condividere una dolcissima foto di scena per dare ai suoi followers una lieta notizia: la pellicola è disponibile anche su Paramount. Dopo l’incredibile successo in sala, quindi, la cantante è pronta a spopolare anche sul piccolo schermo.

Un prezioso riconoscimento

A dispetto di quanto avrebbe creduto, la sua prima apparizione cinematografica non è assolutamente passata inosservata. Oltre ai numerosi commenti ricevuti dai suoi ammiratori e followers, Elodie ha ottenuto anche un prezioso riconoscimento. A darne notizia, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Il 16 ottobre scorso, infatti, la cantante romana ha informato il suo pubblico di aver ricevuto il suo primo ‘Woman in cinema world’. Si tratta, quindi, di un premio assolutamente non da poco, che l’ha resa particolarmente orgogliosa di quanto fatto fino ad adesso.

Un traguardo, quindi, decisamente importante per lei, che non deve assolutamente rappresentare per lei un punto di arrivo ma sicuramente un punto di partenza. D’altra parte, non ci saremmo mai potuti aspettare nulla di diverso da lei. Che avesse tutte le carte in regola per sfondare, ne avevamo già avuto prova durante Amici. Ora non è altro che una conferma.