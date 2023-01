Giorgia Meloni in visita dal Papa: la piccola Ginevra ruba la scena con un dolcissimo segreto

Giorgia Meloni fa visita al Papa, ma è la piccola Ginevra a rubare la scena con un dolcissimo segreto: cos’è successo.

Un incontro che, senza alcun dubbio, Giorgia Meloni difficilmente dimenticherà e che porterà per sempre nel suo cuore. Qualche giorno fa, il nostro Presidente del Consiglio si è presentata in Vaticano ed ha fatto visita al Papa per la sua prima volta da quando ha assunto l’incarico da premier. Un faccia a faccia durato quasi un’ora, durante il quale il Santo Padre e il capo del Governo hanno discusso davvero di tutto. A partire dalla difficile situazione in Ucraina fino a tantissimi altri argomenti attuali.

Per questo incontro speciale, Giorgia Meloni ha scelto degli accompagnatori altrettanto importanti per lei. Non solo, infatti, al suo seguito vi sono stati i suoi più fedeli collaboratori di Palazzo Chigi, ma anche la sua famiglia. Parliamo, quindi, del suo compagno Andrea. E della piccola Ginevra. Figure, da come si può chiaramente comprendere, che hanno un’importanza rilevante nella vita del premier. E che non potevano assolutamente mancare ad un incontro del genere.

Giorgia Meloni fa visita al Papa, ma la piccola Ginevra conquista tutti: il gesto non passa inosservato

Gli occhi di tutti, quindi, erano decisamente puntati su Giorgia Meloni e il Papa, che si incontravano per la prima volta assoluto, ma a catturare l’attenzione di tutti – in realtà – è stata Ginevra, la figlia del Premier. Completamente vestita in nero e con i suoi lunghi capelli biondi raccolti in una treccia, la piccola si è presentata al cospetto del Santo Padre ed ha conquistato tutti non solo per la sua impressionante dolcezza, ma anche per un gesto carino fatto nei confronti del buon Bergoglio.

Ginevra, infatti, non ha voluto assolutamente presentarsi con le mano in mano dal Papa, ma ha voluto portare con sé un dolcissimo disegno, che gli ha prontamente consegnato. In cambio, però, lei ha ricevuto un bell’ovetto di cioccolata e diversi libri sul Natale.

Un siparietto decisamente dolcissimo, quello a cui ha dato vita la piccola Ginevra col Papa Francesco Bergoglio, che sicuramente non è passato assolutamente inosservato. D’altra parte, non poteva assolutamente essere diversamente.

Chi è il compagno del Premier

Personaggio pubblico a tutti gli effetti, Giorgia Meloni non ama molto parlare di sé della sua vita privata. Non è un caso, infatti, se – spulciando il suo canale Instagram – siamo riusciti a rintracciare pochissimi scatti che la ritraggono in compagnia della sua famiglia. Dando uno sguardo al suo profilo, però, i nostri occhi sono stati immediatamente catturati da una foto in particolare. Era esattamente il 25 dicembre scorso quando il Premier ha condiviso un tenerissimo ritratto in compagnia della sua piccola e del suo compagno. A proposito di lui, cosa sappiamo sul suo conto?

Andrea Giambruno è il compagno di vita di Giorgia Meloni, nonché padre della piccola Ginevra, nata nel 2016. Se il suo nome non vi risulta affatto nuovo, sappiate che avete pienamente ragione. Seppure non appartenente al mondo della politica così come la sua compagna, il buon Giambruno è un popolare volto tv. Per tanti anni, infatti, è stato a capo di “Studio aperto” e “TgCom24”, riscuotendo un successo impressionante. Dopo l’addio alle telecamere, si legge che Andrea lavori ancora per Mediaset, ma dietro le quinte di un rubrica che va in onda ogni giorno su Retequattro.

Una storia d’amore decisamente importante, quella di Giorgia Meloni ed Andrea Giambruno. Non è un caso, infatti, se il giornalista e conduttore ha scelto di abbandonare la conduzione dei suoi tg dopo l’elezione a Presidente del Consiglio della sua compagna.